“Gracias a la Ruta de Fortalecimiento Empresarial de la CCB mi empresa renació después de 19 años”

Creciendo paso a paso

La apuesta de la Cámara de Comercio de Bucaramanga es conectar a los empresarios del departamento con un portafolio de herramientas, servicios y programas gratuitos, tanto propios como los que surgen a partir de alianzas con instituciones públicas y privadas a nivel local, nacional e internacional. Para esto, lo primero que necesitan los empresarios es dar el primer paso: acudir a la CCB y realizar un diagnóstico real y exhaustivo.

A continuación, se inicia todo un proceso de asesoría personalizada con el fin de construir la hoja de ruta que necesita la organización, acceder a los programas afines e ideales según el caso, evaluar constantemente junto a expertos en cada tema e implementar las estrategias y mejoras resultantes de ese trabajo en equipo.

Fue precisamente eso lo que hizo Beatriz Moreno Monsalve, creadora de Calzado Lía, quien sintió que no podía quedarse atrás en un momento en el que la región, el país y el mundo entero estaban cambiando la forma de vender.

“Durante la cuarentena de 2020 me di cuenta de que el marketing digital era el futuro. Tenía en mi cabeza que debía iniciar con mis ventas a nivel virtual y fortalecer redes sociales, pero lo veía a largo plazo hasta que llegó la pandemia y me mostró que era ahora o nunca. Así que inicié mi capacitación de la mano de un asesor que ahora puedo decir que es más como un amigo. Él me avisa de nuevas convocatorias, me reta, me motiva a seguir con el siguiente paso y gracias a eso, después de 19 años Calzado Lía renació”, cuenta.

Aunque con algo de temor por enfrentarse al cambio, esta empresaria del calzado decidió arriesgarse y enfrentar las dificultades por las que estaba pasando su tienda. De la mano de la CCB entendió aquello que no estaba funcionando bien, lo corrigió y hoy no solo cuenta con su propia página web gracias a una convocatoria con el MinTic de la que hizo parte gracias a la Ruta, sino que llegó nuevamente al punto de equilibrio en ventas.

“No me cansaré de aprender, quiero hacer todos los cursos, quiero estar metida en todo porque tanto mi empresa como yo somos otras gracias a la Cámara de Comercio de Bucaramanga”, afirma.

Así como Jaime Andrés y Beatriz, todos los empresarios de la región pueden diagnosticarse, formarse y darle un impulso a sus negocios a través de los programas y servicios gratuitos que la CCB tiene para ellos. Solo deben ingresar a https://www.camaradirecta.com, inscribirse y empezar a disfrutar de los beneficios.