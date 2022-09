$!Innovadora técnica para tratar el crecimiento benigno de la próstata realiza Uromédica, en Bucaramanga

Rezum es una técnica térmica con vapor de agua a altas temperaturas y mínimamente invasiva, cuyo vapor se coloca dentro de la próstata en varias aplicaciones para aliviar los síntomas, despejar obstrucciones y reducir el tejido en el tratamiento de la Hiperplasia Benigna de Próstata.

Este moderno procedimiento es indicado en pacientes que tienen una próstata cuyo volumen no es mayor a 80 gramos y presentan síntomas obstructivos urinarios ocasionados por la Hiperplasia Prostática Benigna, como disminución o interrupción del chorro de la orina, esfuerzo o deseo persistente de orinar, goteo postmiccional, nicturia, urgencia urinaria y sangrado, entre otros.

“La intervención se lleva a cabo a través de la uretra y no necesita hospitalización. Se utiliza una pistola endoscópica que entra a la próstata e introduce vapor de agua a altas temperaturas, lo que provoca la muerte del tejido celular, que posteriormente es eliminado por el cuerpo. Se hacen entre una a seis aplicaciones, dependiendo del volumen de la próstata; en próstatas pequeñas, es decir, no mayores de 30 gramos, se pueden hacer dos aplicaciones a cada lado, y cada dosis o aplicación dura alrededor de nueve segundos”, explican los urólogos expertos en cirugía mínimamente invasiva del staff de Uromédica Ltda.

Esta cirugía ambulatoria es una alternativa en pacientes cuyo tratamiento farmacológico ya no es efectivo o en aquellos que no quieran tomar medicamentos de manera permanente. No obstante, hay pacientes en los que el medicamento no es una opción, dada la severidad de los síntomas, por lo que Rezum puede ser la mejor alternativa.