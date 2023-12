Las carreras Técnicas y Tecnológicas al poder, ¿qué hay detrás del auge en Colombia?

Lo convencional o tradicional no suele ser lo apetecido para Zharick Madeleine Navarro. Al menos así lo demostró cuando decidió ir a la Universidad UNAB y escoger, entre la veintena de programas profesionales que ofrece esta reconocida institución de educación superior, la Tecnología en Investigación Criminal y Ciencias Forenses, una oferta que hace parte de la Facultad UNAB TEC, anteriormente llamada como T&T.



Para esta joven de 19 años, la ecuación para su éxito académico y proyección profesional está en el tipo de formación que buscaba, es por eso que la duración, modalidad de clases y enfoque práctico del programa, así como el potencial que tiene esa tecnología para el acceso laboral fueron cruciales en su decisión. “La Tecnología en Investigación Criminal y Ciencias Forenses tiene una gran demanda en el mercado. La flexibilidad de su horario me interesaba mucho, me permite manejar mi propio tiempo y me facilita mucho compatibilizar mis estudios con otras actividades. También aprender sobre áreas de la tecnología de la información que es un sector que abre muchas oportunidades de empleo y de crecimiento tanto personal como laboral”, afirma.



La apreciación de Navarro tiene fundamento, pues según el más reciente informe realizado por elempleo.com , con el apoyo de la consultora Talent Advisor, remarca el papel protagónico que ha comenzado a ocupar los técnicos y tecnólogos en el país, en ese sentido, el informe destaca que el sueldo promedio de un técnico con un año de experiencia rondaría sobre $1′700.000 COP mensuales, mientras que un tecnólogo estaría sobre los $2′000.000 COP mensuales, con el mismo nivel de experiencia.



La remuneración que se obtiene por estos dos niveles educativos de corta duración es una ventaja que recluta adeptos, eso y el gran diferencial que significa el desarrollo profesional con un enfoque específico orientado en el hacer, son razones que hacen volcar las miradas en estas otras áreas de formación. “Algunas ventajas que he observado al estudiar un programa técnico o tecnológico es que podemos aplicar nuestros conocimientos adquiridos en situaciones reales y esto nos permite consolidar nuestro aprendizaje y resolverlos en problemas concretos. Otra ventaja es que tenemos la oportunidad de interactuar con profesionales del sector, lo que nos permite ampliar nuestra red de conocimiento y enfrentarnos a desafíos en el campo laboral”, precisa la estudiante de la UNAB, quien remata: “Estos programas suelen ser muchísimo más enfocados en el desarrollo de habilidades específicas para el desempeño laboral que un programa de pregrado”.