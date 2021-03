Lecciones con aprendizajes de por vida

“El momento es ahora” es una campaña de compromiso y sensibilidad social que invita a seguir cuidándonos en casa, en la empresa, en los espacios públicos, en las zonas comerciales... Esa es la forma no sólo de proteger nuestra vida y salvaguardar la de quienes interactúan con nosotros, sino de poder seguir preservando empleos, generando valor y dinamizando toda la cadena productiva de nuestra economía.

Vanguardia no ha dejado de creer en Santander, en sus gentes, y estamos en la mitad de un plan de reactivación. Creo que lo más importante en este momento es que las empresas y su gente no se amilanen, que asumamos el reto con el mayor compromiso. Hay un futuro muy grande esperándonos.

La pandemia ayer y hoy

Aunque con algunas emociones similares, cada persona ha sorteado la pandemia de una forma particular. A casi un año de su declaratoria, la mirada hacia un futuro cercano en un entorno social y económico más amable hoy es el sentir de muchos. ¿Cómo afrontó la pandemia y hoy cuál es su visión?, fue la pregunta que respondieron otros ciudadanos.

Víctor “El Tata” Saavedra

Taxista

“Afronté la pandemia con mucha osadía y valentía porque no dejé de trabajar. Pienso que toda la comunidad necesitaba del transporte público y nosotros fuimos, como el personal de salud, los que no podíamos quedarnos quietos. Esto se está reactivando con mucha responsabilidad, a pesar de que hemos tenido acaboses económicos, pero confiamos en el señor Jesucristo que esto se compondrá poco a poco”.

Maritza Parada Trillos

Comerciante Cabecera del Llano

“Esto fue algo inesperado para todos, lo acepté con los días y empecé a mirar con qué otros medio podía seguir trabajando. Me di cuenta que en la parte comercial hay muchas opciones, como son las redes y páginas web. Las ventas se están normalizando, pues nos hemos dado cuenta que quedarnos en las casas sin trabajar, para nadie es buen. Gracias a Dios esto ya está pasando y ya es cuestión de poco tiempo”.

María Victoria Mejía

Docente de Preescolar colegio de La Salle

“Cuando no pude volver al colegio ni visitar a mi familia, viví momentos de impotencia y mucho temor. El transcurrir de los días me enseñó a buscar alternativas tecnológicas para poder enseñar, disfrutar y valorar más los momentos en familia y fortalecer la presencia de Dios en mi vida.

El aprendizaje es muy grande hoy, sé que si no me cuido no estoy actuando con responsabilidad; todos tenemos una nueva oportunidad y esa, sencillamente, se llama vida”.

Alicia Pinilla Linares

Pensionada

“El primer impacto fue temor de salir de casa y miedo al contagio; aunque esta situación me fortaleció espiritualmente. Luego, al ver que llegó a Bucaramanga el primer caso, vino la toma de consciencia sobre el autocuidado, en mi caso exagerado por mi condición de riesgo. Actualmente, al ver que se regresa lentamente a la normalidad, sigo cuidándome. Yo recomiendo seguir estas medidas y cuidar a quienes comparten con nosotros, inclusive después de la vacunación”.