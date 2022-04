$!¿Privado o público? Lo que debe saber para escoger su fondo de pensiones

Para el caso de quienes no alcancen a cotizar el número de semanas requeridas en ninguno de los dos regímenes, en un fondo privado recibirán una devolución en promedio siete veces mayor a la que recibirían en Colpensiones, esto sustentando en que los fondos de pensiones reconocen la rentabilidad que los aportes han generado en el tiempo, mientras que en el régimen público solo reconoce la corrección por inflación, asegura Porvenir.

Tener claras las diferencias entre el régimen pensional privado y el público en Colombia es esencial para los trabajadores. Esto les permitirá determinar cuál es el más conveniente y el que más le beneficia según su caso particular.

No caiga en falsa información

Son diversos los mitos acerca de las pensiones, de ahí que la vocera de la AFP Porvenir invite a tener en cuenta algunas de las realidades para no caer en desinformación. “Es falso que no sea posible pensionarse en un fondo de pensiones privado. No importa el ahorro si cumple con las semanas cotizadas y la edad de pensión de vejez”.

Hay que desmentir que en los fondos privados la pensión se acaba, ya que “por ley en Colombia las pensiones son vitalicias. En los fondos de pensiones existen diferentes modalidades de pensión, siendo las principales: La de renta vitalicia que está a cargo de una compañía aseguradora a la cual el fondo de pensiones le traslada los recursos que tiene el afiliado en su cuenta de ahorro individual y esta se encarga del pago de la pensión por el resto de la vida. Y la Pensión por Retiro Programado en la cual el fondo de pensión se encarga de administrar los recursos y pagar mesadas de acuerdo con el capital ahorrado”, manifiesta.

Muchos dicen que los fondos de pensiones pagan mesadas inferiores al salario mínimo, una falacia, debido a que la ley establece que ninguna pensión puede ser menor al salario mínimo legal mensual vigente. “Es importante recordar que, tanto en el régimen público como en el privado, los pensionados cotizan a salud, con cargo al valor de su mesada pensional”, dice la vocera de Porvenir.

Finalmente, María Lorena Botero, resalta que cada uno de los regímenes tiene sus ventajas según la historia laboral del afiliado, por lo que es fundamental que este realice el proceso de doble asesoría antes de tomar cualquier decisión de traslado. “Por ejemplo, en un fondo de pensiones privado las personas se pueden pensionar anticipadamente si su ahorro así lo permite; pueden acceder a una mesada pensional con 150 semanas menos de cotización que en el régimen público”.