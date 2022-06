$!¿Qué es el impuesto predial y por qué es importante al comprar casa?

Al tener el interés de comprar proyectos de vivienda en Santa Marta o departamentos en Cartagena, aparte de conocer la ubicación y las diversas amenidades que podrían tener, debes saber una cosa fundamental. ¿Cuál?

El pago del impuesto predial es un recaudo que proviene de todos aquellos que se vuelven dueños de un inmueble. Este trámite se debe cumplir todos los meses, pero su proceso de pago suele ser bastante sencillo y se tienes diversas herramientas para realizarlo.

Sin embargo, tiene sus beneficios. Por ejemplo, al contribuir ayudas a desarrollar la ciudad donde vives. Y esto implica en la calidad y el nivel de vida que tendrás mientras haces tu vida en ese lugar.

Además, tocaremos otros conceptos transversales sobre el tema. Te contamos qué es el impuesto predial, cómo funciona, sobre quiénes recae, qué sucede si no lo pagas, entre otras cosas.

¿Qué es el impuesto predial?

Se trata de un impuesto que recae sobre los inmuebles y que se genera por la existencia del predio. En otras palabras, es el pago que los propietarios o poseedores deben abonar al municipio donde está situado el inmueble. Este impuesto se aplica a proyectos de vivienda Medellín , así como lotes, terrenos, oficinas, apartamentos, locales comerciales, fábricas, bodegas, entre otros inmuebles.

Conocido formalmente como Impuesto Predial Unificado, este tributo forma parte de los impuestos locales o rentas endógenas. Por esa razón, el dinero recaudado a través de él se invierte exclusivamente en el distrito o el catastro que lo administra. Actualmente, este tributo está reglamentado por la Ley 44, sancionada en 1990. Esto forma parte de una serie de normas que dictan qué es el predial y cómo debe calcularse su monto. Establece que la base gravable del impuesto está determinada por el avalúo catastral del inmueble.

En este sentido, es importante saber que las tarifas son progresivas y se calculan en función de ciertos factores. Algunos de estos son el estrato socioeconómico, el sector donde se encuentra y la antigüedad de la propiedad o predio.

Qué es el impuesto predial: su propósito

Ya aclarado qué es el impuesto predial, te explicaremos cuál es la función de este tributo. Como dijimos antes, el dinero recaudado por este impuesto es administrado por el mismo organismo o municipio que lo cobra. Toca saber, entonces, qué uso le dan los distritos o para qué sirve el impuesto predial. En primer término, su función es proveer los servicios públicos locales (alumbrado, pavimentación, recolección de residuos, entre otros).

La página web del Ministerio de Vivienda menciona, además, otras funciones o destinos de este impuesto:

● Constituye un mecanismo de distribución de la riqueza.

● Representa una renta importante para los municipios, gracias a la cual se obtiene una parte fundamental de los ingresos.

● Funciona como disuasorio o incentivo: valiéndose de exenciones y tarifas preferenciales, los organismos logran estimular las actividades que consideran necesarias para el desarrollo local. Por lo contrario, aplicando tarifas más elevadas, se pueden desincentivar aquellas actividades que afectan al distrito.

¿Quiénes están obligados a pagar el predial?

En este punto, entendiendo qué es el impuesto predial, analizaremos quiénes deben pagarlo y cuál es la diferencia entre propietario y poseedor. Es importante aclarar que este tributo no recae sobre las personas que ostentan la propiedad, sino sobre el bien inmueble. Debido a que el impuesto se aplica al predio, el que debe pagarlo es su propietario o su poseedor, cuando es este quien ocupa el inmueble.

De esta manera, el poseedor no puede eludir el pago argumentando que no es el dueño del predio. Esto no aplica cuando el predio o inmueble está arrendado. En ese caso, es el propietario del bien quien está obligado a abonar el impuesto.