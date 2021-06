Red de Centros de Desarrollo Empresarial: un impulso para el crecimiento de los emprendedores y microempresarios de la región

Por su parte, para Sara Orozco, creadora de Cero Waste Shop, un emprendimiento que ofrece productos naturales con cero residuos para el cuidado personal, del hogar, bebés, mascotas, entre otros, “Estos espacios son primordiales ya que las personas que van a empezar a desarrollar una idea, y no cuentan con los conocimientos, pueden acudir a ellos. En mi caso, los beneficios ya los he visto reflejados en el crecimiento de redes sociales, estrategias de re-compra y mejora de manejo de finanzas”.

De acuerdo con Katherin Jaimes, directora comercial de Óptica Martiva, estos acompañamientos sirven para dar pasos significativos. “A mí me sorprendió ver que teníamos muchos aspectos por mejorar. Nosotros consideramos que nuestro primer cliente siempre es nuestro colaborador y queríamos impartir ADN. Gracias a las asesorías, desarrollamos un manual de marca el cual nos ha permitido transmitir a ellos nuestras fortalezas, y que ellos, a su vez, las transmitan al cliente”.

Conozca cómo beneficiarse y hacer parte de la comunidad que le apuesta al éxito

La Red de Centros de Desarrollo Empresarial, CDE, tiene sus puertas abiertas a todos los emprendedores y microempresarios de Santander que tengan la proyección de crecer y mejorar sus habilidades.

Los puntos de atención liderados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga se encuentran en las sedes de la entidad en el Centro, carrera 19 No. 36-20; Cabecera, carrera 34 No. 44-79 y Girón, calle 28 A No. 27-36.

Además, en alianza con el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, Imebu, se habilitaron otros tres puntos en el norte de la ciudad, en los barrios: Café Madrid, carrera 8C No. 34an Bis 12; Kennedy, Carrera 12 No. 16N-84, y Chapinero, carrera 15 No. 2-71 local 8. Cabe mencionar que estos últimos fueron instalados con el objetivo de elevar la productividad de las comunas 1 y 2.

Los puntos ubicados en el norte de Bucaramanga también disponen de una ruta de empleabilidad para apoyar a las personas que se encuentren en búsqueda de nuevas oportunidades.

Quienes deseen acceder a los servicios pueden visitar los CDE en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Es importante que previamente realicen un diagnóstico que servirá para orientarlos de acuerdo con sus necesidades, ingresando a: http://diagnostico.camaradirecta.com/