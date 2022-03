$!“Renovar matrícula no es solo un trámite legal, es llevar mi empresa hacia el éxito”.

No pierda el impulso, renueve su matrícula y potencie su negocio

“Sí, claro que renovar la matrícula es un gasto, pero como le digo a mis amigos o conocidos que tienen empresa, lo recuperas, no en dinero, pero sí en beneficios. Renovar matrícula no es solo un trámite legal, va mucho más allá, es llevar la empresa por el camino del éxito. Yo era de los que prefería imprimir volantes que usar las redes sociales y gracias a la Cámara de Comercio y sus capacitaciones, asesorías, charlas y demás, he aprendido muchísimo sobre marketing y otros temas importantes. Si no estuviera siempre al día, no aprendería cosas nuevas y actuales, y por lo tanto el negocio seguiría igual, estancado. Ahí es donde digo que recuperas lo que pagaste, definitivamente”, menciona Luis Jesús Díaz Barrios, administrador del restaurante Ruta 18 and Chips.

A diferencia de Fredy Viviescas, Luis Jesús realizó el proceso de renovación con la ayuda de uno de los promotores de la CCB, quien lo visitó en su negocio, lo ayudó con el formulario y le entregó el volante de pago. Lo único que necesitó fue tener a la mano los datos e información financiera de la empresa y listo.

“Sin colas, sin perder el tiempo, sin complicaciones. Es un proceso facilísimo , los asesores son excelentes, vienen, te ayudan, te dan el ticket y lo mejor es que puedes cancelar en línea por PSE, o pagar en bancos, en Coopenessa”, agrega Díaz Barrios.

“El registro mercantil debe estar renovado para que las personas puedan tener seguridad jurídica y hacer negocios y contactos comerciales valiosos y sostenibles. Estar al día le permite al empresario hacer parte de las dinámicas del mercado y aumentar su competitividad a nivel regional, nacional e internacional. Además, brinda a las empresas la posibilidad de recibir muchos beneficios tanto de las cámaras de comercio como de entidades aliadas, públicas y privadas”, asegura Pedro Pablo Contreras, vicepresidente de Registro y Redes Empresariales de la CCB.