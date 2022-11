Samsung S20FE, un dispositivo hecho para los fans.

El Samsung S20 FE es el dispositivo hecho para todos los fans de la fotografía. Ahora puedes capturar todas tus aventuras y expresar lo mejor de ti, desde los momentos más extremos, como un viaje en cuatrimoto por el campo hasta los planes más “tranqui”, como una tarde de bolos con amigos o una cena romántica con la persona que te gusta, capturando los recuerdos más bonitos y, aún falta lo mejor, este dispositivo cuenta con una triple cámara trasera, con la que podrás tomar fotos como todo un fotógrafo profesional y además, con un almacenamiento de 128GB a 256GB, para que conserves los mejores momentos y vivas la tecnología a tu estilo.

Lo podrás conseguir en los Centros de Experiencia Movistar, con un descuento que no vas a poder creer. El precio de este equipo está en $2’699.950 aproximadamente, pero en Tecnología Movistar te lo puedes llevar en $ 2’299.950 pesos; es decir, $400.000 pesos de descuento.

Y no empieces con excusas: “Que no me alcanza”, “el otro mes”, “cuando me paguen”, porque además de este precio en oferta, podrás llevártelo con el mejor plan de financiación: Movistar Money, no tendrás que pagar cuota inicial, lo pagas fácilmente a cuotas en tu factura Movistar y además te prestan el 100% del equipo.

Descubre esto y mucho más en los Centros de Experiencia Movistar o marcando el #654.