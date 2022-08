$10 millones de recompensa: Los detalles de la muerte de la trabajadora del canal TRO

Para esclarecer lo sucedido, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $10 millones por información que permita corroborar qué fue lo que sucedió.

"Quiero dejar claro que la Policía desde anoche inició las investigaciones para esclarecer los hechos, recolectando elementos probatorios necesarios para el caso. Seremos implacables contra el delito", manifestó el Coronel José Oscar Jaramillo Niño, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

"De parte de la administración local se exige celeridad en las investigaciones que adelanta el CTI para dar con los responsables de estos hechos, es por esto que ofrecemos una recompensa de $10 millones para que la ciudadanía nos de información clave", agregó Melissa Franco, secretaria del Interior.

Quienes tengan datos relevantes se pueden comunicar al teléfono 314 360 0387, en donde garantizan absoluta reserva.

Luz Dary que era del corregimiento de Costilla, municipio de Pelaya, Cesar, trabajaba desde el 2008 en el Canal TRO. Actualmente estaba en el área de programación.





Uno de sus compañeros le relató a Vanguardia que la vio tendida sobre la carretera pero no se percató de que era Luz Dary. Hasta esta mañana se enteró de la noticia.

"Yo salía de compartir con unos amigos, tomé un In Driver y llegando al Cacique, como en la curva saliendo del túnel, de una nos encontramos con ella ahí tirada. Tenía la moto como en medio de las piernas. El señor paró porque no había nadie", dijo.

Agregó que la mujer estaba boca abajo y con casco, razón por la que no pudo reconocerla en ese momento.

"No se movía, vi en un momento que movió un pie, en ese instante llegó otra persona en una moto y paró un taxi y el señor del carro le dijo no se fuera a mover pero ella estaba quieta. El In Driver en el que yo iba arrancó, me dijo no está muerta porque tenía el casco. Esta mañana me despierto con esta noticia tan lamentable", agregó.

El cuerpo aún permanece en Medicina Legal. En las próximas horas será entregado a su familiares, quienes aseguraron que la velarán en la ciudad, pues la mayoría de sus amigos y conocidos se encuentran acá.