17 años de prisión pagará por asesinar a un hombre durante un atraco, en Girón

El juez décimo penal del circuito de Bucaramanga condenó a 17 años y 4 meses de prisión a Lisardo García Robayo, un sujeto de 27 años de edad, que fue hallado culpable por el homicidio de Jairo Alberto Plata Ortiz, un maestro de construcción de 53 años de edad.

Según la familia de Plata Ortiz, que en la fecha de su homicidio tenía 53 años de edad, el homicidio ocurrió por robarle un celular en el barrio Rincón de Girón

Según los testimonios recopilados por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 20 de junio de 2021 en el barrio Rincón de Girón, cuando Lisardo García interceptó a su víctima, que se movilizaba a pie, con intenciones de robarle un celular, lo golpeó haciéndolo caer a la vía y por no entregarle el móvil, le causó tres heridas con arma blanca, dos en el brazo y una más que le perforó el pulmón y le originó la muerte.

Minutos después de cometido el crimen, el asesino fue capturado por la Policía y dejado a disposición de la autoridad competente.

Después de dos años de juicio y que el hoy condenado negociara con la justicia, se le impuso la pena de 17 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio.

No obstante, la pena que se le impuso no es suficiente para la familia de la víctima, “estamos tranquilos porque el crimen no quedó impune, pero esperábamos una sentencia mayor. Por lo menos, se hizo algo de justicia”.