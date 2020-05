Sin embargo, además, por el concurso de delitos y en consideración de la desaparición forzada agravada, se le incrementarían 22 meses de prisión, quedando en total una pena imponible de 439 meses de prisión, lo que corresponde a 36 años y seis meses. Además, Valderrama debería pagar una multa a los familiares de la víctima.

Cabe aclarar que este preacuerdo se presentará ante la juez Primera Penal del Circuito especializado, con función de conocimiento de Bucaramanga, quien será la encargada de la aprobación una vez constate que no se vulneraron derechos y garantías fundamentales.

Esto dicen las víctimas

El documento también deja claro que la parte de víctimas tiene conocimiento del preacuerdo “compartiendo y aceptando su contenido y pena tasada”, sin embargo, Alejandra Ojeda, hermana de Ilse, la noche de este martes le manifestó a esta redacción que hasta hace algunas horas tuvieron acceso a este documento y que no están del todo de acuerdo.

“Nosotros realmente no estamos relativamente de acuerdo. La verdad es que revisando bien, en el delito de desaparición forzado agravado, el tiempo de condena de 22 meses es muy poco por lo atroz y grave que fue este delito, en ese sentido querríamos que fueran unos 6 a 8 años como corresponde.

“Además, necesitábamos que quedara de manifiesto la declaración de este individuo (Juan Guillermo) dando a conocer los motivos reales por los que la mató, por qué cometió tal delito, que cuente toda la verdad, que nos narre la verdad total y nos dé con fechas, horas, cómo fueron los hechos”.

“Necesitamos que este hombre pida unas disculpas a la familia y finalmente, aunque nuestro fin no es el medio económico, no queremos que la familia de ese individuo haga uso de los dineros de mi hermana, los que le costaron toda la vida. Siento que esta familia ha hecho una burla diciendo que no tiene dinero, que no pueden pagar la indemnización cuando están pagando dos abogados contractuales, ese dinero obviamente proviene del bolsillo de mi hermana y es triste que con ese dinero mal habido le estén dando beneficio a este hombre que no se lo merece”.