A cuchillo dos mujeres asesinan a un hombre

El asesinato de un hombre en plena vía pública del barrio San Fernando, en Cartagena, dejó dudas y preguntas aún sin resolver. Uniformados de la Policía Metropolitana atendieron el hecho y se trasladaron hasta el lugar, pero aún no hay detalles de lo que ocurrió en la tarde del lunes 25 de diciembre.

Lo único que se ha dado a conocer es que la muerte de Omar Ricardo Marrugo Suárez la habrían ocasionado dos mujeres, que supuestamente lo atacaron a cuchillo y dejaron tendido en el suelo.

La información preliminar asegura que el crimen ocurrió en medio de un hurto y que personas que estaban en el sector vieron lo que pasó. Dicen que fue muy rápido y confuso, por lo que no es claro quién estaba atracando. De las supuestas responsables no hay información, la Policía no se ha pronunciado.

Ahora, el cuerpo de la víctima está en la morgue de Medicina Legal. Las labores de los forenses están encaminadas a esclarecer lo que le causó la muerte al hombre; la Policía investigará para determinar lo que sucedió.

Este crimen se perpetró algunos minutos después de que uniformados balearan a hombre que supuestamente había atracado en una buseta en la avenida Pedro de Heredia

Testigos aseguran que algunas víctimas bajaron del vehículo cuando lo hicieron los delincuentes y fueron tras ellos. A uno las balas lo alcanzaron; el otro fue capturado.

Tomado de El Universal