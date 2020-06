A mano armada dos hombres se robaron una mascota en Bucaramanga

Los ladrones no le dieron otra opción... Al ver cómo la amenazaban con armas blancas, Edna Patricia Gómez no tuvo otra opción que entregar a su perrita ‘Bella’, una Golden de 4 meses.

El hurto de esta mascota ocurrió el pasado martes en Bucaramanga. Según relató Edna, hacia las 5:30 de la tarde, acompañada por su hija de 13 años, salieron a pasear a la perrita, muy cerca de la casa.

“Cuando íbamos por las escaleras que comunican a El Jardín con Pan de Azúcar, había dos muchachos sentados, tenían gorras y el rostro cubierto con tapabocas, les pongo unos 19 a 20 años.

“Seguimos caminando, no intuí el peligro, de repente los vimos fue encima amenazándonos con cuchillos”.

‘¡Pase el celular!’, ‘¡pase la plata!’, gritaron los ladrones. “Yo les dije que no llevaba nada, que solo estábamos paseando a la mascota, fue entonces cuando uno dijo, ‘¡quítele la perrita!’; fue desgarrador, vi cómo la alzaban y se la llevaba, fue desgarrador, mi hija lloraba, les decía que la perrita no”, añadió Edna.

Al percibir que ya los ladrones se habían alejado, las víctimas tomaron un taxi e iniciaron la búsqueda por sector, pero fue imposible hallarlos.

“En otras circunstancias quizá no habría dejado que se llevaran mi perrita, pero cómo pelea uno con dos hombres armados con cuchillos y peor aún, estando con mi hija de 13 años; esa gente va dispuesta a todo, tuve la sensación de querer gritar pero los cuchillos me lo impidieron”.

Desde el martes, Eda y su familia iniciaron una búsqueda por redes sociales, han recorrido calles, pero hasta el momento lo único que han sabido es que quizá la vendieron por 5 mil pesos en el barrio Los Pinos de Bucaramanga.

“Animalistas me llamaron y me dijeron que, al parecer los ladrones se la vendieron a un grupo de música de venezolanos, por un valor de 5 mil pesos. Estoy a la espera que esos grupos vengan a cantar por aquí al barrio a ver si me dan alguna razón y yo les doy lo de la recompensa”.

Para cualquier información sobre el paradero de ‘Bella’, se pueden comunicar con Edna al 318 3208283 o dar aviso a las autoridades.

El día que se la robaron, la perrita lleva puesto un collar de cuero rojo con manchas fucsia.