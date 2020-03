A tres semanas desde la tragedia, no hay rastro de las cuatro personas desaparecidas en Piedecuesta

“El anhelo es que me llamen a decirme que los encontraron para estar más tranquilos”, dice con voz entrecortada don Alejandro Reyes, el patriarca de la familia Reyes Lizarazo, una de las dos más afectadas por la avalancha ocurrida el pasado 26 de febrero en Piedecuesta y que todavía deja a 4 víctimas desaparecidas.

Aún no hay rastro de su esposa Isorina Lizarazo ni de su hijo Alejandro, desaparecidos en la vereda El Boquerón. Tampoco de Ingrid Tatiana Hernández Celis y su pequeña hija de 2 años, quienes fueron arrastradas en la vereda El Guamo.

Como don Alejandro, todos los seres queridos de las víctimas guardan la esperanza de que encuentren los cuerpos pese al paso de los días y es una labor en la que los organismos de socorro no han escatimado esfuerzos.

Desde el día de la tragedia la Defensa Civil, el Ejército, Ponalsar y los Bomberos no han parado de buscar río arriba los cuerpos. Actualmente, las labores están enfoncadas en sectores de Girón y el Norte de Bucaramanga.

“Durante 10 horas y por toda la ribera del río se adelantan las labores desde Nuevo Girón hacia adelante”, explicó Juan Carlos Garzón, comandante de la Defensa Civil de Piedecuesta.

Con sus propias manos

Por otro lado, cerca de 6 y 8 familiares y amigos de Ingrid Tatiana salen todos los días a las 5:00 de la mañana desde Lebrija para buscar por sus propios medios los cuerpos de la joven de 21 años y la bebita de dos años.

“Salimos de madrugada en vehículos que la gente nos ha suministrado, buscamos hasta las 6:00 o 7:00 de la noche todos los días. Hemos estado en Bocas, Café Madrid, Nuevo Girón, ayer (el lunes) estuvimos en Chocoita y Bocas”, aseguró Marcela Hernández, hermana de la víctima.

Pero la búsqueda ha sido infructuosa, no han encontrado rastro alguno, aunque hay sectores en donde la cantidad de lodo, palos y rocas es tan grande que les es imposible buscar en ese punto. Marcela asegura que ha sido nula la colaboración de las autoridades.

“El Gobernador dijo que traería más perros y más especialistas, pero nada. No han venido”, finalizó.

Dolor de Reyes

Desde hace una semana, don Alejandro, de 76 años, vive en una pequeña vivienda en el barrio La Cantera en Piedecuesta, junto a sus hijos Emiro y María y un yerno. Tuvieron que comenzar de cero, pues lo perdieron todo.

“Estábamos en la casa de una hija ahí cerca, pero ella tuvo que desocupar porque la zona sigue en riesgo y nos vinimos. Una amiga nos colaboró con la gestión para vivir acá pero no tenemos para el arriendo, nos habían dicho de un subsidio, pero hasta ahora nada”, aseguró el anciano quien se ganaba la vida como mecánico cerca al Intra en horas de la noche, por eso no estaba en casa la noche de la tragedia, sin embargo, no ha podido trabajar.

“Han sido días de angustia, de soledad, de pesar. No hay ilusión de nada, no quiere uno hacer nada”, aseguró.

Emiro, el tercero de los 10 hijos de don Alejandro y doña Isorina, fue el único de los ocupantes de la vivienda que sobrevivió; presenció cómo la avalancha arrastró a su mamá y a sus hermanos Alejandro y Abelardo.

Aferrado a su profunda fe en Dios vive en condición de discapacidad, recuerda a la perfección cada detalle de la aterradora noche y cómo logró sobrevivir.

“Mi mamá entró a decirnos que llovía muy fuerte y que escuchara cómo sonaba la quebrada. Le dije que me alcanzara el teléfono para llamar y lo hizo. En ese momento la casa comenzó a vibrar fuerte y se fue la luz”.

Reyes Lizarazo vio a su mamá con la linterna acercarse a la puerta con intención de cerrarla, pero justo en ese momento el ‘mar’ de lodo, piedra y árboles destrozó paredes y techo y se llevó todo a su paso. Incluidos la anciana y sus dos hijos.

“Alejandro estaba en el mismo cuarto mío, lo único que alcanzó a decir fue ‘Dios mío, perdona mis faltas’. Yo comencé a orar, recité el Salmo 91 y un tronco empujó la cama hacia la pared, el barro pasó ahí por un lado y no me pasó nada”.

Sano y salvo y rodeado por los dos perros de la familia que se subieron a la cama, Emiro quedó acostado en su cama, pero no podía moverse para tomar el celular y llamar por auxilio; entre el susto, la perrita comenzó a meterse bajo su espalda y a medida que se acurrucaba debajo lo levantó lo suficiente para que pudiera llamar e informar.

Hasta las 3:30 de la mañana permaneció inmóvil en la cama, oró, lloró y gritó de frustración, hasta que su cuñado pudo llegar a sacarlo.

Don Alejandro sigue sumergido entre la tristeza y la esperanza de poder darle cristiana sepultura a su esposa y su otro hijo; mientras habla no soporta más y llora.

“La nostalgia más grande es que no aparecen. Es muy duro para toda la familia, con mi esposa fueron 57 años que luchamos con los hijos y ahí íbamos. Ahora quedé yo solito con él (Emiro), no es fácil, pero mi Dios me da fortaleza porque toca seguir luchando”, dijo entre lágrimas.