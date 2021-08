Abrirán investigación por presunta agresión de un policía que habría agredido a una joven con un taser

Un operativo de desalojo que efectuaban funcionarios de orden público de la Alcaldía de Bucaramanga en apoyo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, terminó en gresca.

Ocurrió el domingo hacia la 1:00 de la tarde en el parque de Las Cigarras, en Real de Minas, cuando los funcionarios se acercaron al sitio donde estaban varios vendedores informales para notificarles del desalojo.

En videos quedaron registrados dos momentos. El primero, cuando se suscitó una molestia entre los informales porque les iban a incautar el saltarín con el que trabajaban. Al parecer, todos son integrantes de una misma familia.

En las imágenes se ve cómo algunos funcionarios habrían sido agredidos con varillas que les lanzaban.

En otro video se ve el forcejeo que realiza una de las vendedoras, Liliana Rodríguez cuando la Policía lleva esposado a quien sería su hermano.

“Cuando vi que lo iban a detener lo abracé. En ese momento los policías me jalaron el cabello para separarme de él y cuando estaba en el piso, me levantaron de los brazos y con la pistola que descarga corriente me la pegaron por mi entrepierna”, fue la denuncia que hizo Liliana Rodríguez.

El arma de descarga eléctrica que porta el uniformado se ve cerca de su entrepierna.

Rodríguez, de 21 años, alega que el ataque le dejó hematomas.

“Ante esta situación la institución abrió un proceso de investigación interna para dar claridad del procedimiento”, declaró el Brigadier General Samuel Bernal, Comandante de la Mebuc.

Añadió que dos personas fueron capturadas por el delito de lesiones personales.

Otra declaración

“Estábamos hablándoles de muy buena manera. Ellos se pusieron groseros y se les incautó la mercancía, yo iba en el carro cuando la hermana del muchacho me lanzó varillas y me golpeó con una”, contó Mayerli Orjuela, una de las funcionarias de orden público.