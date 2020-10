Accidente entre Curos y La Mesa de Los Santos dejó un muerto

Los lamentos y el llanto desgarradores de una mujer, sentada a orilla de la carretera que de Los Curos conduce a La Mesa, estremecieron ayer en la mañana a los testigos de un lamentable accidente.

Era la madre de José Alejandro Bernal Bermúdez, quien con solo 23 años, encontró el fin de sus días al chocar contra una turbo mientras conducía su motocicleta.

A la mujer se unieron 5 personas más, también familiares de José Alejandro, quienes se abalanzaron sobre el cadáver que paramédicos de ambulancias SG habían cubierto con un manto azul luego de intentar reanimarlo por varios minutos. El golpe lo mató casi de inmediato.

Le ganó la curva

Ocurrió hacia las 9:50 a. m., en el kilómetro 1+700 metros de la vía Curos - La Mesa, cuando José Alejandro iba al mando de una moto Suzuki Vivax roja, de placa PIG-68, y chocó contra un camión de matrícula TRH-417, conducido por Carlos Villamizar, también de 23 años.

‘Alejo’ subía hacia La Mesa, pero perdió el control en la curva, invadió el carril contrario y se estrelló contra un costado del vehículo de carga que descendía en sentido contrario.

Producto del golpe, el motociclista salió despedido y cayó agonizante a un costado de la carretera.

El auxilio no tardó en llegar, pero todo fue en vano. Con la misma rapidez con la que murió, le llegó la noticia a sus seres queridos en Curos, de donde minutos antes había salido.

Corrieron, pero la esperanza se apagó al verlo sin aliento.

“Ay mi chinito no, mi chinito no. Yo lo quiero conmigo, era lo único que yo tenía, yo no lo quería así, lo quería conmigo”, gritaba con dolor la madre a la que la tragedia le arrebató un pedazo de su ser.