Agente de tránsito denunció agresión por parte de un Magistrado, en Floridablanca

Mientras realizaba un operativo de control sobre la carrera 26 con calle 30 de Cañaveral, el agente de tránsito de Floridablanca, José Agudelo denunció que fue agredido por un Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, quien usando su cargo habría intentado evadir el requerimiento de la autoridad.

Se trata de Carlos Alberto Marín Ariza, quien, según el uniformado, se negó a atender la solicitud de detenerse, hizo caso omiso e intentó atropellarlo.

“Le pedí los documentos y lo primero que me muestra es el carné que lo acredita como Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura. Le pedí los otros y me dijo que no me entregaba nada, que hiciera lo que quisiera y trató de emprender la huida. Me hice frente al carro y en dos intentos trató de atropellarme”, señaló el agente.

Aseguró que lo ‘amenazó’ con comunicarse con directivos de Tránsito para que lo sancionaran.

“Me identifiqué y le dije que también era abogado y se molestó. Le solicité respeto y después de un tiempo por fin me entregó los documentos. Le realicé el comparendo por no acatar las directrices de los agentes de tránsito.

“Manifestó que iba a llegar hasta las últimas consecuencias y que me haría sancionar. Aquí no se trata de agredir a los funcionarios y peor que lo hagan otros de rango mayor. Dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias y que me haría sancionar”, comentó Agudelo, quien ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía por violencia contra servidor público. Solicitó un video a un establecimiento comercial de la zona para adjuntar las pruebas.

Lea también: Asesinan a bala a un joven en Bucaramanga

“Es una injusticia”

Por su parte, Carlos Alberto Marín Ariza, señaló que el agente se habría mostrado molesto desde un comienzo.

“Me moví para darle espacio para que retrocediera la grúa que, por negligencia, no le daba la vuelta a una manzana.

“El agente se me paró al frente, no le eché el carro por encima. Soy respetuoso de la norma”.

Agregó que todo es una injusticia, “mentira y abuso de autoridad. Al conocerme el señor agente Agudelo se le ocurrió vociferar mi cargo con motivos oscuros y además mucha gente le manifestó que no tenía tapabocas, que lo que estaba diciendo era mentira”.

Por lo pronto indicó que hará el pago del comparendo, el cual fue expedido por no acatar los requerimientos impartidos por los agente de tránsito.