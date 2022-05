Agentes de tránsito fueron agredidos en Floridablanca

Las agresiones contra los agentes de tránsito en Bucaramanga y el área no cesan. Dos episodios más se registraron el domingo en Floridablanca cuando los alférez, ubicados en diferentes puntos de Cañaveral, fueron golpeados, insultados y hasta sus implementos de trabajo, destrozados.

El primer caso ocurrió en la calle 31 entre carrera 26 y 26ª , donde uno de los uniformados se encontraban realizando labores de recuperación del espacio público. Un vehículo que se encontraba mal estacionado estaba siendo sancionado, luego de cumplir con el tiempo de espera establecido llegó el conductor quien al solicitarle algunos datos personales para proceder con el comparendo, se negó.

Mientras se realizaba este procedimiento llegó su progenitor quien de forma arbitraria le arrebató la libreta de comparendos al agente de tránsito. “Al solicitarle que me realizara la devolución de la libreta, me forcejea y me empuja y rompe la libreta”, comentó el afectado, quien una vez lo sucedido pidió apoyo de la Policía.

El segundo hecho se reportó minutos después cerca al CAI de La Pera, allí un uniformado quien también realizaba el mismo operativo, fue golpeado por un sujeto que, al parecer, se enfureció porque el agente no aceptó el soborno para anular un ‘comparendo’ que se había hecho a una mujer quien portaba el Soat vencido.

“Al percibir que no voy a ceder a sus pretensiones que configuraban un delito, de una forma agresiva y violenta me ataca verbalmente y físicamente propinándome un golpe en la cara y otro en mi cabeza”, dijo el uniformado.

La policía también procedió en este caso. Los dos agresores habrían sido puestos a disposición de las autoridades y los agentes de tránsito habrían interpuesto las respectivas denuncias.