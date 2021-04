Agresor está libre después de apuñalar a su exnovia

Ha pasado un año y aunque las cortadas en su piel ya cicatrizaron, la herida de su corazón sigue abierta. *Paola, de 25 años, recuerda como si fuera ayer, el brutal ataque del que fue víctima por parte de su expareja sentimental, un hombre de 35 años, quien a pesar de apuñalarla en 8 oportunidades, está libre.

Fue capturado, pero hace 4 meses volvió a las calles, por vencimiento de términos

Ella teme por su vida y pide a las autoridades que el proceso judicial no se dilate más.

La audiencia programada para abril se aplazó para el 21 de junio.

Brutal ataque

El atroz ataque se registró en la madrugada del 9 febrero de 2020, cuando este sujeto renuente a terminar su relación con Paola la sorprendió con un cuchillo en la esquina de su casa, en el barrio Santander de Bucaramanga. Días atrás, ella había decido poner fin, precisamente, cansada del constante maltrato. Dos años duraron de novios.

“Ese día me hizo reclamo porque yo había salido de la casa. Me dio miedo y le dije que ya me iba para la casa, pero le di la espalda y caminé dos pasos y me empezó a clavar el cuchillo. Como pude entré a la casa y mi familia me encerró y después me llevó al hospital”, recordó la víctima. La sentencia que le había hecho aquel hombre, por poco se cumple.

En varias ocasiones le dijo que “si no era de él, no iba a ser de nadie”. Le asestó tres puñaladas en la cabeza, otras tres en la espalda y dos más en el brazo. Tal parece que iba a seguir hasta matarla, pero afortunadamente logró refugiarse en su vivienda.

La agresión contra la mujer despertó a todos los que descansaban dentro del inmueble, entre ellos el padre y el hermano de la víctima, quienes salieron en defensa de ella. Al ver esto, al agresor no le quedó otra opción que darse la huida en su motocicleta.

Las lesiones que ella sufrió la dejaron en estado crítico en el Hospital Universitario de Santander, HUS. Sin embargo, gracias a las labores del personal médico se fue recuperando con éxito.

La denuncia por este repudiable ataque llegó a oídos del Fiscal Primero de la Unidad de Vida, quien se puso a trabajar en este asunto, junto con investigadores de la Sijin. En vista de que el hombre seguía acosando a su expareja con las peores intenciones, quince días después fue capturado en el barrio Girardot, donde residía. Duró varios meses en la cárcel a la espera de una audiencia, pero en vista de que no se realizó, se vencieron los términos y quedó libre.

“No ha aparecido, pero evito salir, porque me da miedo. No sé de lo que sea capaz”, manifestó Paola, quien agregó cuando estuvo preso, el hombre la seguía acosando por redes sociales.

*Paola es un nombre ficticio cambiado por petición de la víctima.