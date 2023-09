Alegre, amoroso y soñador, así era el joven que mataron por robarle su moto

Leidan Luz está destrozada. No encuentra palabras para explicar lo que siente y grita mirando al cielo para entender por qué le arrebataron a su hijo, de 22 años, su primer amor, el que la enseñó a ser mamá.

Horrible noche

Todos esos sueños se derrumbaron en la noche del sábado 23 de septiembre, cuando delincuentes lo asesinaron de tres balazos para robarle su moto de alto cilindraje. Un tío habló a este medio.

“Roberto fue invitado por unos amigos a un evento político en Turbana. Se fue en su moto y, cuando se hicieron las 10: 30 p.m., llamó a su mamá para decirle que ya iba para la casa. Él no quiso esperar a sus amigos porque decía que ya era tarde”, contó el familiar en Medicina Legal.

Añadió que “cuando habló con Leidan, ella vio que iba conduciendo y lo esperó despierta, pero se hicieron las 12 de la medianoche y no llegó, entonces ella se puso a rezar el Rosario y a llamar a la familia. Sentía que algo le había pasado”.

Agregó que llamaron a las autoridades y decidieron ir a las 2 de la madrugada a buscarlo por la variante Mamonal-Gambote. “Fuimos en mi carro, pero no vimos nada raro. También le preguntamos a otros motorizados y no tenían razón de Roberto, a quien su madre llamaba con insistencia al celular, pero ya no contestaba”, relató el tío.