Alerta: Muere bebé de ocho meses de edad en presunto ‘paseo de la muerte’ en Santander

El dolor es infinito para una joven pareja barranqueña que llora el deceso de su pequeña hija de tan solo ocho meses de nacida y quien denuncia, que fueron sometidos ‘al paseo de la muerte’.

El calvario para José Quintero y su esposa, empezó el pasado miércoles cuando su hija presentó malestar y fiebre que “no le bajaba con nada”, motivo por el cual procedieron a llevarla al Hospital Regional del Magdalena Medio. Allí, pese a que fue diagnosticada con dengue, les informaron que debía seguir su recuperación en casa.

“La llevamos al Hospital, iba con fiebre en el examen salió que tenía dengue, me la dieron de alta porque según ellos, tenía las plaquetas en buen nivel y por eso no la hospitalizaron; nos dijeron que la niña estaba bien y que volviéramos en 48 horas, no al hospital sino a un centro de salud”, relató el padre.

Sin embargo, con el pasar de las horas la niña no mejoró, por lo que la desesperada pareja, nuevamente acudió a un centro de salud desde donde la remiten de nuevo al hospital. Estando allí, según denuncias del padre de familia, la pequeña cumplió más de 12 horas sin ser revisada por un pediatra y su estado de salud empeoró.

“No habían pasado ni 24 horas desde que la habíamos llevado al Hospital; y nos fuimos para el centro de salud El Danubio, le hacen exámenes y nos dicen que tiene dengue y sumado a eso una infección urinaria, por eso la remiten de nuevo al hospital. Allá esta desde la tres de la tarde, no la atienden de una, eran las 8:00 p.m. y la niña seguía sin que la viera la pediatra, hubo cambio de turno y nadie se acercaba para ver qué pasaba con mi hija. La pediatra llegó a las 6:00 a.m. del otro día; la miró pero la niña estaba muy mal, pedimos que la trasladaran a Bucaramanga y nos dijeron que la niña no estaba grave”.

Una hora después, la bebé entró en crisis y aunque intentó ser reanimada y fue trasladada a otra clínica, murió.

“La niña no respiraba; mi esposa empieza a gritar, la tenía en los brazos y le dio un paro; se la quitaron y la metieron a reanimación y en su facilismo e inhumanidad entregaron el caso a la clínica Magdalena, pero ya la niña venía muy mal y por más que acá intentaron la niña nunca respondió y se nos murió, ya venía sin responder”, dijo, entre lágrimas, el padre de familia.

Al drama, según la familia, se suman las demoras en la entrega del cuerpo inerte de la pequeña, quien pese a que murió en la tarde del pasado sábado aun no es entregada a sus seres queridos para darle cristiana sepultura.

“Nos la iban a entregar y después nos dicen que deben hacerle unas muestras y hacer un estudio, y estamos en desacuerdo queremos descansar y que la bebe descanse, que nos la entreguen”, dijo el padre.

Frente a las denuncias de presunta negligencia médica en el Hospital Regional del Magdalena Medio, la entidad indicó, que el caso está en proceso de revisión y que por ahora no habrá pronunciamiento.

Secretaría de salud de Barrancabermeja revisa el caso

Harold Durán, secretario de salud de Barrancabermeja, aseguró que el caso fue notificado a su dependencia y que iniciaron los estudios para corroborar las causas del deceso.

“El protocolo indica que la IPS donde está siendo atendido el afiliado, debe garantizar toda la prestación de servicio y toma de muestras para confirmar o descartar un diagnostico en vida o posterior al fallecimiento. En este caso se deba activar el protocolo, hubo falencias en la EPS por desconocimiento de este y hubo demoras y eso genera molestia en la familia”, explicó.

Así mismo el funcionario indicó que se revisará la forma en que las entidades de salud atendieron el caso, para detectar si hubo fallas en el proceso de atención y manejo de protocolos.

“Todo eso hace parte de la investigación epidemiológica que vamos a realizar; vamos a solicitar todas las historias clínicas, se recurrirá a una unidad de análisis; miraremos donde se cometieron fallas y donde se cometieron errores para saber que sucedió. Una vez se haga la unidad de análisis, se hacen los diferentes oficios remisorios a los entes de control para que tomen medidas”.

A la fecha, Barrancabermeja reporta dos casos de sospecha de fatalidades por dengue.