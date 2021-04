Alerta por estafa a través de mensajes de texto en Bucaramanga

La modalidad de estafa ‘primo’ no es nueva, sin embargo, los delincuentes la siguen utilizando y muchas víctimas siguen cayendo.

En Bucaramanga, por ejemplo, en los últimos días, muchas personas han recibido mensajes de texto o llamadas en las que los estafadores se hacen pasar por primo de las víctimas para lograr ‘sacarles dinero’.

“Hola María, con Amanda prima, estoy saliendo de Ecuador, me paró la Policía, y me salió una orden de captura vigente. Lo que me preocupa es el señor del camión que lleva mi mudanza, no se dio cuenta y siguió adelante, él no sabe dónde ni a quien entregar la mudanza.

“Llámalo, se llama Delver. Prima, lo que te voy a decir no lo cuentes a nadie, dentro de la lavadora van 320 mil dólares. Recupéralos como puedas. Me van a quitar el celular, apenas pueda te llamo”.

Delver termina siendo un cómplice quien convence a la víctima para que le envíe dinero para ayudar a su primo y que luego puede tomar como pago la plata que está dentro de la lavadora... Todo termina siendo una estafa.

Ante esto se recomienda hacer caso omiso y no brindar información personal a través de redes sociales.