Alerta por hurtos a conductores de carros en Bucaramanga

El primer hecho sucedió a las 11:45 de la mañana del viernes en la Avenida La Rosita con carrera 21 en donde un hombre iba en su carro y se detuvo por el semáforo en rojo. En ese momento un motociclista golpea el retrovisor.

“Yo no hice caso porque eso es común, pero retrocedió y volvió a pegarle. En ese momento llegó otro y golpeó el vidrio de la ventana y el de la moto le pegó una patada, entonces fue ahí donde decidí bajar el vidrio”, narró la víctima.

En ese instante, el conductor fue sorprendido por un tercer sujeto quien de inmediato trató de arrebatarle una cadena de oro.

“Yo que bajó el vidrio y me manda la mano, ya estaba ahí esperando. Le cogí el brazo y forcejeamos, no me dejé quitar la cadena entonces corrió, cruzó al otro lado y lo estaban esperando en una moto en la que se fue. Los otros dos ya no estaban por ahí”.

Aunque no le robaron la cadena, sí se la reventaron, el joven resultó además con lesiones en el cuello y la camisa rota.

Sí pudieron

A las 11:00 de la mañana de este sábado en la carrera 27 con Avenida La Rosita, una mujer parqueó su vehículo cerca a la Clínica Chicamocha y ahí fue abordada por los delincuentes.

“Estaba parqueando, bajé el vidrio del carro un poco y pasó un muchacho por el lado en una moto, y me preguntó dónde estaba la clínica. De repente me empezó a halar la cadena, mi reacción fue agarrarla y comencé a forcejear con él “, afirmó Claudia Quintero, víctima del hurto.

Los delincuentes la golpearon en el pecho y la cortaron de manera leve en una parte de su rostro con un arma blanca, con la que la amenazaron para que entregara sus pertenencias.

“Me pidieron el celular y la cadena, alcancé a prender el carro pero me dijeron que me iban a ‘pegar tiros’ si no se las daba”, agregó Quintero, quien no tuvo de otra que entregar la cadena.

Una cartera

Entre tanto cámaras de seguridad filmaron un hurto en la Avenida Quebradaseca con carrera 16, en el Centro de Bucaramanga, en donde una mujer permanecía parqueada en un carro. Dos sujetos a pie observaron durante varios minutos y mientras uno se acercó y golpeó la llanta izquierda trasera para obligarla a voltear, el otro metió la mano por la ventana del copiloto y sustrajo una cartera. Luego ambos escaparon mientras la víctima trataba de observar qué le había pasado a la llanta sin percatarse, hasta ese momento, de que la habían robado.