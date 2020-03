Amenazan de muerte a defensor del agua en Barrancabermeja

Un hombre que se identificó como el comandante ‘Brandon’, del grupo delincuencial Los Urabeños, amenazó de muerte a Luis Alberto González, defensor del agua en la ciudad de Barrancabermeja, lo que generó el rechazo de ambientalistas y comunidad que trabaja por la protección de fuentes hídricas.

Según denunció la víctima, precisamente en una audiencia por la defensa del agua recibió el llamado de este desconocido, lo cual puso de inmediato en conocimiento de autoridades y presentes en dicha reunión.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Parrillas afirmó que desde hace un año viene recibiendo estas amenazas, a raíz de denuncias que hizo sobre la contaminación en la ciénaga San Silvestre.

“En plena reunión ambiental me hicieron una llamada en la que me amenazan de muerte y me dicen que qué interés tengo con el agua, pero el interés mío es la conservación de la ciénaga San Silvestre que es muy importante para todos”, señaló González.

De acuerdo con las declaraciones del líder ambiental, la denuncias que viene haciendo tienen que ver con los problemas evidenciados con la calidad del agua de este espejo hídrico, del cual se capta el agua que consumen los barranqueños.

“Ya instauré la denuncia en la Policía a ver qué sucede, porque el trabajo de nosotros es por la calidad del agua de Barrancabermeja y para nosotros es muy importante”, dijo González.