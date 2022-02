Amigos y familiares despiden a Nickol

En el parque de La Constitución de Barrancabermeja, muy cerca a la plaza de mercado y a la Alcaldía, las autoridades encontraron a Pedro José Trujillo Pérez, el principal sospechoso del homicidio de la estudiante Nickol Valentina Rodríguez Aparicio, de 15 años.

Hasta allí habría llegado luego de tomar un bus en la Terminal de Transportes de Bucaramanga. Su propósito, al parecer, era seguir huyendo y quizá salir del país, pero fue sorprendido por las autoridades cuando se dirigiría hacia una empresa de giros, donde recogería un dinero que habría pedido prestado y con el que pretendería escapar con una maleta en la que llevaba varias prendas de vestir, útiles de aseo y hasta un peluche.

Trujillo Pérez fue individualizado y quedó bajo custodia de Migración Colombia para adelantar el trámite de oficializar su captura. Se presumía que no contaba con documentos de identificación.

Mientras avanzaba ese proceso, familiares y amigos de Nickol Valentina la despedían con dolor en la funeraria Los Olivos, donde decenas de personas permanecieron en las afueras durante horas esperando un ‘cupo’ para ingresar para darle el sentido pésame a sus allegados. Hasta los taxistas se unieron y recorrieron las principales calles rechazando el atroz crimen de la adolescente.

Pistas claves

Durante el allanamiento a la vivienda de Pedro José Trujillo, en el norte de Bucaramanga, las autoridades habrían encontrado varios celulares. Allí, un familiar se habría convertido en cómplice ayudándole a ocultar el dispositivo móvil que le habría hurtado el jueves en la tarde a Nickol, cuando transitaba por las escaleras del túnel del Mesón de Los Búcaros. También cuentan con los videos de las cámaras de seguridad de la zona que evidencian cómo Pedro José pasa corriendo y se escabulle por las vías a la misma hora que ocurrieron los hechos.

Un seguimiento minucioso

El sospechoso habría trabajado en la zona ‘cuidando carros’, por lo que conocía muy bien el sector.

Trujillo Pérez residía en Bucaramanga desde hacía tres años, en un asentamiento humano de la zona norte, y aunque en el crimen de Nickol habría actuado solo, se presume que haría parte de una banda dedicada al hurto de celulares.

Bello homenaje

La tristeza de los padres de Nickol es profunda y aunque nunca volverán a tenerla entre sus brazos, el artista plástico Jorge Hernández ‘la inmortalizó’ en una pintura de más de 6 metros de alto y 9 metros de ancho, en el mismo lugar donde cayó asesinada.

“Es un homenaje para los padres. Ese día me levanté con la tristeza de recibir esa noticia y no me pude contener.

“Llamé al papá le pregunté si quería que plasmara a su hija en el mural. El viernes mientras lo hacía llegó y me dio un abrazo y me dio las gracias. Le dije que era la única forma de estar con ellos, porque también tengo hijos”, comentó el pintor. Con velas siguen rindiéndole un homenaje a adolescente que de manera vil fue asesinada por robarle el celular.