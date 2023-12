$!Aparatoso accidente en la Vía al Mar dejó a una mujer herida

El choque dejó a una persona herida que viajaba como acompañante en el vehículo particular. Se trata de una mujer adulta que se encuentra en valoración médica.

Precaución en las vías

La Policía aseguró que durante esta temporada de fin de año se han dispuesto de nueve áreas de prevención vial en el departamento de Santander, donde se les recuerda a los conductores la responsabilidad de manejar en las carreteras del país.

Dentro de los consejos básicos está el respeto de las normas y señales de tránsito, no conducir en estado de embriaguez, no exceder los límites de velocidad y no realizar maniobras peligrosas, entre otras.

Además, por medio del #767 o la línea de emergencias 123 se puede informar o conocer sobre el estado de las vías o cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia en las carreteras.

