Apuñalan a conductor que se opuso a un robo en su bus

En un nuevo incidente de violencia en el sistema de transporte público de Bogotá, un conductor de TransMilenio fue apuñalado por un pasajero mientras intentaba frustrar un robo en el bus.

El hecho tuvo lugar el pasado sábado 9 de diciembre en Ciudad Bolívar alrededor de las 7 de la noche.

El conductor cubría la ruta entre San Joaquín y Villa María cuando un pasajero pidió que le abriera la puerta.

Al negarse a permitirle el ingreso sin pagar, el individuo se coló saltándose el torniquete. Más tarde, el conductor observó al pasajero robando a otro y trató de intervenir para proteger a la víctima.

Minutos después, el agresor apuñaló al conductor en los brazos. Según la víctima, el ataque ocurrió cuando dio la espalda al ladrón.

"Me levanto, me quito el cinturón y le digo 'qué está haciendo', entonces me dijo 'no, nada, yo me bajo acá'", asegura la víctima.