Una desagradable sorpresa se llevaron los funcionarios de la sede de la ‘Fundación delamujer’, en la calle 105 con 29B-55 del barrio Asturias, en Bucaramanga, cuando la mañana de este martes, al llegar a las oficinas, vieron que había un hueco en el techo y señales de que alguien había ingresado.

De inmediato informaron a las autoridades. Hombres de la Policía y del CTI arribaron para inspeccionar el lugar y recopilar evidencias. Según se pudo establecer, la caja fuerte no tenía señal de haber sido violentada, por lo que en la mañana de este martes aún no se había determinado si fue abierta o no pues se estaban a la espera de la revisión.

Se presume que el ingreso de los delincuentes fue el domingo pues aunque no sonaron las alarmas sí hubo un reporte de pérdida de energía, lo que lleva a considerar que los ladrones lo hicieron para evitar que las alarmas se activaran.

Al momento los investigadores continúan en el sitio recolectando pruebas, entre ellas huellas, para dar con el paradero de los delincuentes. Aún se desconoce qué se hurtaron de esta sucursal financiera.

*Fotos y videos: Marco Valencia / Vanguardia