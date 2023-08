Asesinado un mototaxista en Piedecuesta

En la mañana de este sábado 12 de agosto, familiares del joven venezolano permanecían en la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la espera de recibir el cadáver de su ser querido para darle las honras fúnebres.

Señalaron que él se ganaba la vida trabajando como mototaxista, era padre de dos hijos y que no tenía ningún tipo de problemas por asuntos de estupefacientes.

“La moto se la había dañado y estaba buscando otra para trabajar. No tenía problemas ni nada, eso no es cierto”, dijo un familiar, quien además pidió que la muerte de Cristian Abel no quede en impunidad.