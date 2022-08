El lunes, hacia las 9:40 de la noche, cuando ambos estaban sentados en una de las bancas del parque Las Antenas, en el barrio Brisas del Río, en Girón, fueron sorprendidos por dos sujetos armados que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Los atacaron a quemarropa y no cesaron hasta que vieron que tenían solo los minutos contados para huir del lugar antes de que llegara la Policía. A Jhon Fredy dos balas le rozaron el cuello, no quedó herido de gravedad. Pero Andrea no corrió con la misma ‘suerte’.

El tiro que recibió se le alojó en un costado de su axila derecha y la dejó en estado agonizante. Durante 20 minutos le practicaron labores de reanimación en un centro hospitalario pero la joven no respondió. Luego notificaron su deceso a las autoridades judiciales. Jhon Fredy por su parte, se encuentra siendo atendido en el Hospital Universitario de Santander, HUS.

La única ‘pista’ que se tiene de los asesinos es que uno de ellos vestía una camisa rosada y el otro sujeto llevaba puesta una camisa a cuadros. En el barrio impera el silencio pero ‘corre la voz’ de que el crimen habría sido por disputas de venta de vicio. Otro rumor señala que a la joven víctima le habrían advertido que no estuviera en el lugar.

¿Qué está pasando en Girón?

La serie de homicidios ocurridos durante el puente festivo en Girón dejó en evidencia un flagelo que estaría azotando a la ‘Villa de Los Caballeros’ y que estuvo pasando desapercibido hasta que detonó en estos saldos ‘rojos’: el microtráfico.

Dos de los tres casos que dejaron cuatro víctimas fatales y cuatro heridos estarían relacionados con presuntas retalaciones por asuntos de expendio de drogas.

El microtráfico figura en el primer lugar de la lista de retos en materia de seguridad que enfrenta no solo Bucaramanga y su área, sino todo el departamento.

Esto, según un foro de seguridad ciudadana que tuvo lugar la semana pasada en la capital santanderean, y en el que participaron los secretarios del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga y de la Gobernación de Santander, Melissa Franco García y John Jaime Ruiz Macías, respectivamente.