Asesino le amputó los brazos a niño que murió en Santander defendiendo a su mamá

Agobiados por el dolor y clamando justicia por el atroz asesinato de un niño de 14 años de edad y las graves heridas que sufrió Sandra Patricia Mármol Polanco, madre del menor, están los familiares de las víctimas.

Vanguardia conoció nuevos detalles de este hecho que generó consternación en el municipio de Sabana de Torres, en Santander, y del que se señala como responsable al compañero sentimental de la mujer.

Sandra Patricia, de 45 años, desde hace cerca de siete meses venía sosteniendo una relación sentimental con Duván Díaz, de 24 años. Él había llegado a vivir a la casa de la mujer en el barrio Unidos del municipio sabanero.

“Ella no nos contaba mucho de él. No sabemos dónde ni cuándo lo conoció; a través de las amigas nos dice que este hombre la maltrataba, la tenía amenazaba y hasta expedía drogas en la casa”, dio a conocer una hermana de la víctima.

La mujer, según sus familiares, habría manifestado su descontento de convivir con Duván, pero él la tendría amenazada de muerte.

“Había intentado sacarlo y la había amenazado que si lo denunciaba, la mataba. A él no le gustaba que llegara nadie a la casa, no la dejaba salir y que las amigas no fueran a visitarla. Toda la familia vive en Barranca, ella es la única que estaba en Sabana”, añadió la familiar.

Defendió a su mamá

El ciclo de violencia escaló a tal punto que, según lo que han podido averiguar los allegados a Sandra Patricia, durante los últimos tres días se presentaron una serie de peleas y discusiones.

En la mañana de este miércoles 20 de septiembre, Duván salió de la residencia del barrio Unidos y cuando regresó, sobre las 11:45 a.m., se presentó el atroz homicidio.

En hechos que son materia de investigación, se inició una discusión familiar al interior de esa vivienda y el hombre habría agredido con un machete a su pareja y a su hijastro.

El sujeto lesionó a Sandra Patricia con un machete en los brazos y en la cabeza, dejándola en grave estado de salud. Se investiga la participación de otro hombre en la agresión.

El menor de 14 años de edad se enfrentó a su padrastro para defender a su progenitora y recibió múltiples heridas. Según conoció Vanguardia, por lo menos presentaba ocho lesiones en su cabeza y desprendimiento de sus brazos. Producto de las heridas, murió minutos después en el Hospital Integrado de Sabana de Torres.

“Mi sobrino siempre permanecía en la casa con ella, no estaba estudiando. Él no tenía nada que ver en los problemas de ellos y terminó perdiendo la vida por defender a su mamá”, aportó la familiar.