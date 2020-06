Así identificaron al presunto sicario acusado de asesinar a un comerciante en Bucaramanga

“Cuál homicidio, cómo así, yo ni he salido de la casa, yo no he matado a nadie en la vida”, repetía Jhon Henry Flórez Garcés, mientras hombres de la Sijín le leían los derechos del capturado por homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Henry, de 33 años, es señalado de ser uno de los sicarios que participó en el homicidio de Jonathan Jiménez Salazar, ocurrido el pasado 8 de junio en la carrera 6 entre calles 27 y 28 del barrio Girardot de Bucaramanga.

El operativo de captura, realizado por la Sijín, tuvo lugar en el barrio María Paz, norte de Bucaramanga, luego de que el Juzgado 4 Penal Municipal con función de control de garantías expidió una orden de allanamiento y captura.

Tan solo ocho días le llevó a los investigadores lograr la captura, tras recopilar material probatorio suficiente que lleva a considerar que Flórez Garcés estaría vinculado en el asesinato del comerciante conocido como ‘El Paisa’.

Para empezar, los uniformados lograron realizar cuatro entrevistas a testigos, dos declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos y cotejos morfológicos.

Pero la ‘prueba reina’ es el registro en las 84 cámaras de seguridad dispuestas a lo largo de unas 200 cuadras, en las que se pudo ‘recorrer’ la ruta de escape que realizaron los sicarios hasta llegar al barrio María Paz y la vivienda a la que ingresaron.

Precisamente, dentro de esta vivienda, durante el operativo de captura y allanamiento, fueron hallados unos tenis Nke, iguales a los que llevaba uno de los sicarios.

El crimen

Hacia las 4:50 de la tarde del 8 de junio, Jiménez se desplazaba en su carro blanco por la carrera 6 entre calles 27 y 28.

Testigos aseguran que hombres en moto se acercaron lo suficiente como para no fallar y luego de apuntar contra Jonathan, dispararon sin piedad. Le atinaron cuatro balazos.

‘El Paisa’, como era conocida la víctima, llegó hasta la carrera 6 con calle 27 para encontrarse con un motociclista con el que horas antes habría resultado involucrado en un accidente de tránsito y allí se encontrarían para responder por los daños.

Sin embargo, al bajarse del carro fue sorprendido por sicarios quienes le propinaron 4 tiros en la espalda y aunque testigos trataron de auxiliarlo, murió en medio de la calle.