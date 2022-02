Ataque a bala dejó un herido grave, en el norte de Bucaramanga

Paulino Hernández López quedó vivo de milagro. Aunque su estado es crítico, los médicos hacen todo lo posible por salvarlo después de un cruel ataque a bala en el barrio Bavaria Dos, norte de Bucaramanga.

Cinco balazos lo dejaron agonizando cuando se encontraba en el parque lineal arreglando una bicicleta.

El sicario le siguió los pasos y esperó el momento preciso para ‘halar el gatillo’. Lo hizo sin compasión delante de su esposa y otras personas que lo acompañaban.

“Mi esposo estaba agachado y el otro llegó de la nada y le comenzó a disparar. Todo pasó muy rápido, ese hombre también nos apuntó a nosotros y se fue”, manifestó Aida Martínez

Otras personas que a lo lejos alcanzaron a percatarse de lo ocurrido aseguraron que el agresor vestía un pantalón negro, camisa azul y tapabocas rojo. Una vez dejó a Paulino en el piso huyó hacia el sector del río y ‘desapareció’.

“Nos quedamos con mi esposo ahí y lo llevamos en una camioneta hasta el hospital del Norte pero lo remitieron al Universitario y está en UCI”.

Paulino tiene 41 años, y se desconoce quien habrá querido atentar contra su vida. Trabaja junto a Aida en chatarrería.

Ambos comienzan su jornada a las 3:00 de la mañana y finalizan a las 11:00 de la noche.

“Él no es tomador, no es fumador. No ha tenido problemas con nadie. No sabemos qué pudo pasar”.

En la zona se rumoraba que quizá a Paulino lo habrían confundido con alias ‘El Mono’, quien si tendría cuentas pendientes en el sector; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades ni los familiares quienes aún no se recuperan del impacto que les causó el atentado.