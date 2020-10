Aumentaron denuncias y condenas por violencia intrafamiliar en Santander

¡Denuncie!

Desde la Fiscalía invitaron a las víctimas a denunciar cualquier tipo de violencia a través de los múltiples canales de atención, no solo de la entidad, sino de la Policía y otras instituciones.

“No importa el tiempo que haya pasado desde el episodio violento, y tampoco es necesario ser la víctima para denunciar. Es necesario que sepan que la violencia intrafamiliar no sólo son golpes, también está la violencia económica, la sexual, la psicológica y cualquier medio de cohersión”, agregó Oliden Riaño.

Las víctimas de violencia intrafamiliar no sólo son los cónyuges o compañeros permanentes, según la Ley 1559 del 2019, pueden denunciar también las exparejas, el padre o madre de familia (así no convivan con su hijo agresor), quienes son víctimas de personas que los tengan bajo su cuidado, así no sean familiares, y las personas con las que se haya sostenido una relación extramatrimonial permanente o estable.

Las víctimas o testigos pueden denunciar a la línea 122 de la Fiscalía, al correo atenciónalusuario.santander@fiscalia.gov.co en las Unidades de Reacción Inmediata, las Comisarías de Familia, al 123 de la Policía, a la Línea de Bienestar Familiar 018000918080 o al 141 si la víctima es un niño, niña o adolescente.