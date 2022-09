Boxeador santandereano se encuentra en coma inducido tras una pelea

El joven de 25 años, un destacado boxeador que llevaba varias victorias conseguidas, tuvo que ser sacado en una camilla del Coliseo Elías Chewgin, en Barranquilla, luego de ser noqueado por su contrincante, José Muñoz.

Faltaban apenas 30 segundos para terminar el último asalto cuando el barranqueño recibió un golpe de Muñoz que lo hizo tambalearse y caer sobre las cuerdas del cuadrilátero.

En un video grabado por los aficionados se ve los intentos de Quiñones por levantarse en lo que el juez iniciaba el conteo pero sus movimientos eran débiles. No lo consiguió, quedó desplomado sin reaccionar.

“En el segundo round no lo vi tan bien, ya en el cuarto vi que no coordinaba el movimiento de las piernas. No entendía por qué el esta peleando así, si era muy rápido para esquivar los puños”, comentó consternado Leonardo Quiñones, hermano de Luis.