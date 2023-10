Buscan a hombre que habría caído al río Magdalena en el Muelle de Barrancabermeja

La angustia se ha apoderado de la familia de José Crisanto López Herrera, un adulto mayor de 61 años de edad que desapareció en las aguas del río Magdalena, en la noche del pasado sábado 7 de octubre. Según familiares, ese fue el último día que vieron al adulto mayor.

Como era costumbre, José Crisanto salió en horas de la mañana desde su vivienda ubicada en la vereda Puerto Casabe (Yondò) hasta el sector de El Muelle de Barrancabermeja. Hizo un recorrido por el río Magdalena de aproximadamente 10 minutos en canoa, hasta llegar al Puerto Petrolero a comercializar leche. Sin embargo, al término de su jornada se quedó con algunos amigos tomándose unos tragos sin imaginar que ese sería el preludio de una angustiosa tragedia que hoy agobia a sus familiares más cercanos.

“Él estaba en el Muelle, a él lo vieron y él estaba tomado porque el todos los días cruzaba para llevar leche, porque se ganaba la vida vendiendo leche. Cuando a él le cogía la noche, se quedaba en un rancho que hay en una isla que hay cerca de esa zona; pero siempre me llamaba y me informaba, pero ese día no llamó”, relató su hija María Elena López Ramírez.

Desde ese día la familia se quedó esperado su regreso. Testigos cuenta, que al parecer, el adulto mayor cayó al río Magdalena momentos en que intentaba subirse ala canoa para regresar a su hogar.

“El domingo en la mañana me dicen que no parecía. Encontraron una chancla en un charco al lado de una boya y una cachucha y la boya estaba mojada. La canoa y el motor no se habían movido; según versiones que nos dijeron es que estaba muy borracho y que cayó al río”, dijo.

La búsqueda ha sido desesperada para la familia quien pide el apoyo de pescadores y pobladores ribereños para ayudar a ubicar su cuerpo, “ya son cuatro días y no sabemos nada; nosotros lo hemos buscado, en este momento tenemos a 16 personas buscándolo aguas abajo del río Magdalena. No tenemos ayuda de nadie para la búsqueda, lo estamos haciendo por cuenta de nosotros mismos”, dijo María Elena.

Al momento de su desaparición el adulto mayor vestía un pantalón corto color azul y una camisa color rosa oscuro.

“Se está haciendo la búsqueda”

Pese a que la familia asegura no tener apoyo para encontrar a José Crisanto López Herrera, el capitán Alexander Díaz, comandante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja aseguró que desde el día lunes, unidades de rescate adelantan labores de búsqueda en el rio Magdalena.

“Tan pronto nos dieron razón el día lunes, articulamos con la armada y ellos están haciendo la búsqueda; también tenemos personas haciendo la búsqueda pero lastimosamente hasta ahora ha sido imposible pero seguimos trabajando en ello. Hay que decir que es muy difícil encontrar un cuerpo que este desaparecido después de tanto tiempo, porque ese incidente fue el sábado en la noche”, dijo.

El funcionario agregó que desde el día de ayer la búsqueda es apoyada con drones y pescadores de la ribera del río Magdalena.