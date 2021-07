Buscan a joven que partió al extranjero

El 30 de junio fue la última vez que Yulieth Parra Ramírez tuvo comunicación con su hija, Yulieth Tatiana Pedraza Parra, de 18 años, quien partió el 25 con el anhelo de cumplir su ‘sueño americano’. Pero desde entonces solo hay silencio.

No han vuelto a tener contacto. La mamá tampoco se ha conformado con las ‘razones’ que le dan conocidos, quienes aseguran que han hablado, que ella está bien.

Pero Yulieth quiere oírla de ‘viva voz’. Solo hasta que la escuche o la vea en video dejará de buscarla.

¿Dónde está?

Un amigo de la infancia de Yulieth Tatiana, quien reside en Estados Unidos desde hace algún tiempo, la habría convencido de buscar una mejor una oportunidad de vida. “Le dijo que podía trabajar en construcción y que cuando dominara bien el idioma, su jefe la ascendería de puesto a venta de bienes raíces. Ella soñaba con salir del país desde los 10 años. Fue mal influenciada”, manifestó la desesperada madre.

Lea también: Capturan y envían a la cárcel a un homicida

Hasta ese momento todo habría resultaba normal, pero cuando su hija llegó a México se enteró de una terrible noticia. Se iba de ilegal.

“Le dije que no lo hiciera que era peligroso, que no podía confiar en nadie”, comentó Parra Ramírez.

En las fotos que envió desde México, donde al parecer se habría encontrado con el hombre que el prometió el trabajo, se veía contenta, pero días después no se volvió a comunicar.

El sujeto le habría quitado los documentos, su maleta y hasta el celular, todas sus cosas porque pasaría la frontera por agua; de “mojada” lo denominan esa peligrosa línea.

Él se devolvió para Estados Unidos y la dejó a ella sola con instrucciones de cómo cruzar, según comentó un amigo.

“Todo lo que sabemos hasta ahora son supuestos, porque tenemos personas que la buscan en Estados Unidos. Nos dicen que está bien, pero no he hablado con ella.

“No voy a detener la búsqueda hasta saber dónde está. Dicen que la capturaron y la tienen en Houston”.

Otro allegado señaló que la persona que la convenció tendría los documentos, porque el ‘jefe’ se los había entregado luego de decirle que Tatiana no había pasado.

“Estamos preocupados, si la detuvieron habría tenido la oportunidad de hacer una llamada, no entendemos por qué no llamó para avisar. Son 13 días sin saber de ella”.

Su madre pide que la búsqueda no se detenga. “Esto no es fácil, me mortifica no saber qué está viviendo o lo que vivió. Mi hija es todo lo que tengo”.