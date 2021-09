A Doris Zulay Torres Uribe, de 46 años, le arrebataron la vida en un acto de intolerancia inexplicable, infame, sin ninguna justificación el martes en la noche frente a la plaza de mercado de Floridablanca, en el parque principal.

Fue embestida por el conductor de una camioneta cuando intentaba mediar en una discusión. Su voz no fue escuchada, por el contrario, quisieron callarla para siempre. Era abogada egresada en 2019 de Uniciencia Bucaramanga y se desempañaba como litigante en temas generales del derecho. Sus amigos y compañeros la recuerdan por su tenacidad, perseverancia y por su solidaridad.

Por cosas del destino quedó viuda y desde entonces se convirtió en la ‘jefe’ del hogar. Su hijo de 16 años era su vida entera. “La vamos a recordar como una mujer luchadora. Se preocupaba por nosotros, nunca se apartó. Procuraba mantenernos unidos y organizaba reuniones”, manifestó Rafael García, uno de sus amigos más cercanos, quien aseguró que esperan que den con responsable y que se esclarezca todo muy pronto.

Lea también: Sindicados por homicidio en centro de rehabilitación de Bucaramanga fueron enviados a la cárcel

Lamentable final

El trágico desenlace de la abogada ocurrió después de que su sobrino le reclamara a otro conductor, por golpearles el vehículo cuando permanecían estacionados justo en el parque de Floridablanca.

El conductor de la camioneta Captiva de placas RHS-665, sería el responsable. Doris habría intentado mediar en la situación, pero en ese momento el conductor de la camioneta intentó escapar y aceleró llevándosela por delante.

Varias personas se percataron de lo sucedido e intentaron auxiliarla, pero las heridas fueron tan gravees que su deceso fue inevitable.

Otros que se quedaron en la zona quisieron hacer justicia por sus propias manos y persiguieron al supuesto responsable del ‘accidente’, sin embargo, durante el camino se habrían encontrado con otro vehículo conducido por el concejal de Floridablanca, Jorge Pinzón, quien al parecer, sin querer, se vio involucrado por equivocación. La comunidad -confundida- quiso lincharlo.

“Yo subía por la 10 y cogí la calle 6. Iba para Altamira para donde una amiga, cuando vi que me interceptaron y se me vinieron encima. Yo iba solo. Me robaron el celular, me golpearon. Gracias a Dios la Policía me resguardó. No sabía lo que había pasado.

“Yo no participé en ningún accidente, fue una confusión y las autoridades lo aclararan con las cámaras.

“Confundieron la camioneta, la perdieron de vista durante la persecución. Envío mi sentido pésame para la familia de la persona que falleció”.

La camioneta vinculada a la tragedia fue abandonada unas cuadras más adelante.