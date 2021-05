Capturan al agresor de un policía en el Parque de los Niños

Agresión salvaje

William Evaristo Blanco se encontraba con otro compañero sobre la carrera 27 controlando la situación y evitando desórdenes cuando un grupo de jóvenes se le acercó y le pidió que lo dejara pasar, que no tenía malas intenciones. Y así fue, caminó sin problema, pero segundos después todo cambió.

Algunos se separaron y quedaron en el Parque de Los Niños y comenzaron a lanzar piedras a la calle.

“Les pedimos que se fueran y de un momento a otro nos encerraron. A mi compañero lo tiraron al piso y le empezaron a dar patadas y y a pegar con piedras. Me les abalancé para protegerlo, pero alguien me golpeó y me tumbó. Me robaron el celular, me dañaron el radio de la institución, el casco y el escudo, que era lo único que me permitía cubrirme”, narró el uniformado quien reiteró ese momento fue eterno.

Agradeció a la persona que salvó. Malherido fue trasladado a un centro hospitalario donde recibió atención médica durante varias horas. Hoy permanece incapacitado.

Blanco pertenece hace 16 años a la Policía Nacional y desde hace seis años a las Fuerzas Especiales.

Antes trabajó en el grupo de erradicación de cultivos ilícitos y recorrió gran parte de Colombia en esta misión.

Capturados y más heridos

Por esta agresión hubo un capturado, un hombre de 28 años, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía. Los ataques del pasado sábado dejaron siete uniformados heridos, quienes se recuperan de forma satisfactoria.