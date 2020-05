Capturado hombre que robaba a personal médico

Un Juez de Control de Garantías de Garantías dictó medida de aseguramiento intramural a un hombre de 24 años, señalado como el autor de varios robos en el sector de El Bosque en Floridablanca.

Los videos de las cámaras de seguridad de la zona y las denuncias de sus víctimas permitieron a la Policía la identificación y posterior detención de este sujeto, quien deberá responder a la justicia por el delito de hurto calificado.

En estas grabaciones se evidencia la forma agresiva que utilizaba para despojar de sus pertenencias a los transeúntes que frecuentaban, principalmente, las zonas peatonales de este reconocido sector, el cual colinda con un complejo médico de Cañaveral. Sigilosamente esperaba a sus víctimas a quienes después intimidaba violentamente con un cuchillo y así las obligaba a entregarles sus objetos de valor como bolsos, billeteras y celulares, entre otros.

Al parecer, el personal médico se había convertido en su principal objetivo.

Una de las recientes denuncias se conoció el pasado 13 de mayo, cuando un trabajador de la salud dio a conocer su caso. Fue atracado en las escaleras que comunican al complejo médico con la parte alta del sector.

“Me dirigía hacia mi hogar y antes de comenzar a subir me cercioré que no hubiese nadie por seguridad; sin embargo, cuando iba en la mitad vi que venía un joven con bermuda y camisa manga sisa y cuando estábamos cerca me sacó un cuchillo. Como pude bajé corriendo las escalera, pero en un momento perdí la estabilidad, se me cayó el canguro y pedí ayuda. Cuando me volteé, el muchacho ya se había llevado mis pertenencias. Corrió y se metió a una zona boscosa y lo perdimos de vista”, narró una de las víctimas, quien aseguró que dentro del bolso llevaba la documentación, su sello médico y elementos de salud.

Hablan las autoridades

Se pudo conocer que una vez recopilada toda la información, las patrullas de vigilancia del sector desplegaron un operativo en el que lograron la captura en flagrancia de este hombre, luego de haber cometido el hurto a un médico cirujano. Al momento de la detención, portaba un arma blanca de cacha de madera.

“Tras varios requerimientos ciudadanos y denuncias de personal médico en Floridablanca, la Policía realizó varias indagaciones y verificaciones y dio con la captura de una persona. Gracias a las evidencia en el momento de la judicialización, el capturado aceptó los cargos y la autoridad competente dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”, explicó el brigadier general Luis Ernesto García Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.