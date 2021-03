Capturan a hombre que acosaba mujeres en San Gil

Varias mujeres sangileñas fueron víctimas de la morbosidad de alias ‘Rastas’, quien merodeaba por las calles acechando a las que pasaban por su lado para tocarlas de forma indebida, luego se hacía el “loco” para que no le dijeran nada.

Pero ayer, cuando circuló por redes sociales un video donde agredía a una vendedora informal en el barrio El Nogal luego de cometer la misma práctica, comenzaron a aparecer las denuncias. Horas antes el mismo hombre la había atacado cuando se dirigía a un supermercado.

“Me manoseó un seno y en la espalda, reaccioné y le reclamé su falta de respeto, me dijo que si no podía, que él estaba joven y tenía ganas, que no había problema. Me devolví para mi hogar en crisis de nervios y uno de mis hijos llamó a la Policía”.

Después de que se conocieran los hechos, los uniformados desplegaron un operativo para dar con su paradero.

Estaba escondido entre unos matorrales en la carrera 13 con calle 18. Al verse sorprendido intentó huir, pero lo alcanzaron.

“Representa un peligro”

Otros testimonios manifestaron que en su perfil de Facebook todas sus publicaciones contienen mensajes violentos contra las mujeres.

“Qué patéticas son las sangileñas pero solo les digo, en mi némesis todas morirán...” se lee, entre otras obscenidades.

¡A denunciar!

Las autoridades piden que si más mujeres fueron violentadas por “Rastas”, instauren la denuncia para reunir todo el acervo probatorio y sea judicializado.