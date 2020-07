Capturan a dos internos que se fugaron usando la cuchilla de un sacapuntas en Santander

Según informó el capitán Sergio Luis González Cabrera, comandante de la estación de Policía de San Gil, uno de los jóvenes estaba en la sala transitoria desde hace un mes, luego de haber cometido el hurto de un celular en la carrera 10 con calle 14 del centro de San Gil, intimidando a la víctima con un machete. Tras el hurto, el hombre se dio a la fuga por la ribera del río Fonce, pero no logró escapar. Hace poco había salido de la cárcel tras pagar una pena por el mismo delito.

El otro joven estaba en la celda desde hacía dos meses tras ser capturado luego de hurtarse la carga de panela que estaba dentro de un camión estacionado.

En cuanto a cómo lograron escapar, según el capitán González, las salas transitorias “no están adaptadas, la infraestructura no es para tener a una persona por lapsos largos de tiempo, por eso lograron cortar el tubo que es hueco y no como los barrotes que sí son macizos de acero; sin embargo, después de esa novedad el domingo se hizo un comité extraordinario de orden público y se gestionaron recursos para reforzar la seguridad celda, adaptarla para que esas personas no puedan fugarse”.