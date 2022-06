Capturan a presunto homicida en Bucaramanga

En las últimas horas fue capturado un hombre conocido como alias ‘Julito’, de 25 años, sindicado de ser el presunto responsable de la muerte de Héctor Iván Martínez perpetrada el 15 de febrero de 2015 al sur de Bucaramanga.

El esclarecimiento de este homicidio fue confirmado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las autoridades informaron que “según las investigaciones, para el día de los hechos ‘Julito’ habría llegado a bordo de una motocicleta y disparado en contra de la víctima y tres personas más que se encontraban con él, entre ellas un menor de edad, quienes resultaron lesionadas”.

Frente a los hechos, el grupo de homicidios de la Sijin recopiló material probatorio entre ellos entrevistas, declaraciones y otras actividades judiciales que les permitió hacer efectiva la orden de captura por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Al parecer, las razones del crimen estarían relacionadas con problemas personales entre la víctima y el agresor.

Las autoridades además aseguraron que esta persona no había sido capturada antes ya que se encontraba purgando una condena por un delito relacionado con el tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

El crimen

El homicidio se registró un domingo en la noche, en la calle 66A con carrera 3 del barrio Bucaramanga, donde se encontraba Héctor Iván Martínez Sepúlveda, de 28 años, acompañado de algunos amigos a quienes no les dieron tiempo de reaccionar. Héctor recibió un balazo en el pecho. Agonizante fue llevado hacia la Policlínica, pero llegó sin vida. Sus dos amigos corrieron con más suerte y sobrevivieron al ataque.

Héctor era cono conocido como ‘La Garrita’ y se desempeñaba como mensajero. Al parecer, la rencilla entre el agresor y la víctima se habría suscitado por un robo cometido por el primero. En ese entonces, su padre, Héctor Martínez dijo que su hijo no le debía nada a nadie, “estaba acostumbrado a sentarse en esa esquinita con los amigos, era una persona trabajadora, no se metía con nadie. “Es injusto que le quiten la vida a un muchacho que no le hacía daño a nadie”.

El culpable deberá pagar por el daño que le ocasionó a esta familia.