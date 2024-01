Capturan al hombre que intentó asesinar a exalcalde, en el crimen estaría involucrado su hijo

No fue un intento de hurto

Recién ocurrido el intento de asesinato contra el exalcalde de Piedras, el exsecretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, insistía en que el hecho había sido un intento de hurto mediante la modalidad de fleteo y no un atentado.

Según declaraciones de Restrepo en su momento: “El Alcalde (Julio César Góngora), acudió a dos entidades bancarias de la ciudad y retiró dos gruesas sumas de dinero y no solicitó acompañamiento de la Policía. Aquí no hubo ningún intentó de atentado ni extorsión. Así como fue el señor Alcalde, pudo haber sido Pedro, Rafael, Miguel o María. Por eso es importante solicitar acompañamiento de la Policía”, aseguró.

Esa versión fue desmentida por Julio César Góngora, quien rechazó las declaraciones de Milton Restrepo. Según el exalcalde de Piedras, él no retiró dinero de ninguna entidad bancaria: “Yo fui al banco a pagar una tarjeta de crédito. No retiré ningún dinero y no me robaron un peso”, dijo esa vez.

Durante el atentado, Góngora sufrió una herida en el glúteo que le dejó el roce de una bala, mientras que su escolta también resultó lesionado, pero fue dado de alta días después.

