Ciudadanos tomaron justicia por mano propia en Bucaramanga

“¡Ayuda, ayuda, me robaron...!” El alarido de alerta de una mujer que sintió el raponazo de dos forajidos en moto cuando le arrebataban su bolso, encendió los ánimos, la ira de decenas de ciudadanos en plena carrera 33 con calle 48, en el sector de Cabecera del Llano en Bucaramanga.

Aquella cuadra se volvió en instantes una barricada para aplicarles a los señalados delincuentes la llamada “ley de la calle”.

La resistencia de la ‘indefensa’ ciudadana que no se rendía a entregarles el botín a los hampones, convocó a que se armara un cerco sobre ellos, mientras la asustadiza víctima se lanzaba a la carretera, donde por poco la atropella un vehículo recolector de basura.

En ese instante, uno de los sujetos le rapó el bolso y su cómplice lo recogió en el velocípedo. Pues los ‘vengadores anónimos’ que presenciaron todo salieron de inmediato detrás de los ‘pillos’, les frenaron la huida, los golpearon y le prendieron fuego a la moto en que se movilizaban. Ni cuando llegó la Policía se detuvieron, “es lo que se merecen estos malandros”, vociferaban.

La moto ardió en sentido Sur-Norte, por eso fue necesario que acudiera el Cuerpo de Bomberos para controlar el fuego, pero se quemó por completo.

“Salía de trabajar y venía bajando las escaleras cuando sentí el cuchillo por la espalda; el tipo me dijo que le soltara el bolso. Lo que hice fue gritar, al intentar correr al otro lado de la calle, me le mandé al camión de basura, menos mal alcanzó a frenar, no sé como estoy viva”, dijo la víctima.

La Policía hizo un llamado a la comunidad para no caer en estos hechos de intolerancia. “También debemos garantizar la integridad de estas personas aunque infrinjan la Ley”.

Los capturados

Los dos atracadores de 29 y 30 años quedaron a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

Según la consulta de antecedentes, ambos tienen un extenso prontuario por hurto.

La moto incinerada no era robada, le pertenecería a alguno de los dos sujetos. La Policía no suministró más detalles.