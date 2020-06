Cayeron asaltantes de comerciante

La información de la comunidad fue clave en este operativo que se realizó en tiempo récord para que las autoridades, en menos de 9 días, dieran con la ubicación e identificación de estos sujetos de 22, 23 y 34 años, implicados en el robo de casi 20 millones de pesos, registrado el pasado 26 de mayo, en el sector del Zarando.

Durante la captura, se les incautó un arma de fuego y un arma traumática, las cuales habrían sido utilizadas en este hecho delictivo. Además se recuperaron 9 millones de pesos, que eran parte de este botín.

La banda delincuencial denominada ‘Los Mojarras’ fue presentada ante un Juez de Control de Garantías en audiencias preliminares en las que la Fiscalía les imputó cargos por hurto Calificado y Agravado y Porte de Armas de Fuego. Y por estos delitos, un Juez les dictó medida de aseguramiento intramural a tres de ellos y al otro detención domiciliaria.

Robo ‘maquiavélico’

Los resultados de la investigación así como los datos recopilados por las autoridades, indican que el conductor de un furgón fue el autor intelectual de este hurto, quien al obtener información valiosa de la víctima contactó a sus cómplices para que lo ayudaran a organizar un “plan perfecto” y obtener el “jugoso botín”.

Este sujeto desde hacía algún tiempo habría estado ofreciendo los servicios de transporte al comerciante, quien frecuentemente se desplaza a otros municipios para la compra de mercancía.

De esta forma, logró ganarse su confianza y con datos precisos, el pasado 26 de mayo llevó a cabo su maquiavélico plan. Ese día en la tarde, no fue precisamente el comerciante el encargado de las compras, en su lugar fue un pariente; sin embargo, esto no impidió que ‘Los Mojarras’ continuaran con lo pactado. El conductor y la víctima salieron rumbo a San Gil y en medio del camino, el furgón se pinchó. No pasaron ni 10 minutos cuando llegaron tres encapuchados, quienes con armas obligaron a la víctima a entregarles los casi 20 millones y un celular de alta gama que llevaba.

Los presuntos ladrones huyeron y el caso fue reportado ante las autoridades. Inicialmente fue sospechoso que el conductor no sufriera ninguna herida por lo que realizaron las indagaciones del caso y se concluyó que él estaría involucrado en el robo. La captura de una persona llevó a dar con el paradero de los demás responsables.