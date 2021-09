Ciclista falleció en vía pública de Girón, en Santander

Luis Eduardo Torres Torres salió a hacer vueltas a bordo de su inseparable bicicleta, pero el viernes en la tarde su regreso se volvió ‘eterno’. Murió en Girón, en el sector de Transejes.

Allí, hacia las 4:00 de la tarde, el tráfico se detuvo cuando decenas de testigos vieron como perdía sus fuerzas y poco a poco se desplomaba sobre el retorno. Se presumía de manera inicial que habría sido arrollado por algún vehículo, pero con la llegada de los paramédicos descartaron que se tratara de un siniestro vial. Fue un deceso fulminante. Su corazón habría dejado de latir.

“No iba montado en la bicicleta, la llevaba a un lado, pero de un momento a otro vimos que la recostó contra un poste y se comenzó a tocarse el pecho. Se sentó, se levantó y de repente se cayó.

“Corrimos para auxiliarlo, pero el pobre señor quedó ahí. Ya no había nada qué hacer, no respiraba; sin embargo, lo reportamos y llegó una ambulancia. Ellos confirmaron lo que todos temíamos: no tenía signos vitales. Muy triste, pobre familia”, comentó un testigo.

Algunos se quedaron ahí, otros con el corazón arrugado se marcharon, pero antes buscaron un trapo azul para cubrirlo.

Su ‘caballito de acero’ no lo abandonó. Se desconoce quién, pero alguien lo tomó y lo dejó muy cerca del cuerpo.

No pasó mucho tiempo para que arribaran sus familiares quienes no pudieron contener el llanto. Alejaron a los curiosos y en un acto de amor, le hablaban y lo acariciaban.

Anoche se esperaba que se cumpliera con el protocolo porque al ser una muerte natural tendría que ser certificarlo un médico y la diligencia de levantamiento estaría a cargo de la funeraria. Algunos de quienes lo amaban simplemente se sentaron a su lado, desconsolados, tristes...