¿Por qué quedó en libertad?

Diego Armando Amaya Pérez aceptó cargos por el homicidio de la joven y había sido condenado a 20 años de prisión por el crimen, por tal motivo se encontraba recluido en la cárcel de Palo Gordo. Pero 5 años después, en medio de una un una audiencia virtual efectuada el pasado 2 de septiembre, una jueza ordenó su libertad por vencimiento de términos. “Es oportuna considerar la solicitud que eleva la defensa porque es acá Diego Armando esta privado de la libertad más de 5 años, sin que a la fecha se haya producido un fallo condenatorio”, se le escucha decir a la Juez 5 penal municipal, en medio de la audiencia.

El caso de Yolsabeth, ha tenido giros inesperados para la familia. Una vez el señalado, fue presentado ante la justicia, se allanó a los cargos y logró un acuerdo con la Fiscalía. Pese a las manifestaciones y exigencias de organizaciones de mujeres, el crimen fue catalogado como homicidio y no como feminicidio. Una condena de 20 años, le esperaba a Amaya Pérez por este delito.

La lucha por la familia se centró en reclamar justicia y que la condena fuera más severa y sin beneficios, “estamos totalmente indignados con la decisión de la juez porque no es justo que ese criminal que secuestró, violó y torturó a una mujer obtenga 20 años de cárcel con posibilidades de rebaja, por eso vamos a apelar la decisión y vamos a buscar que se haga justicia”, afirmó la pareja sentimental de Yolsabet, en el momento en que se dictó la condena al agresor.

El clamor de los familiares de la víctima, parecía por fin ver una luz de justicia, cuando el pasado 19 de agosto se dio la modificación de la tipificación del delito, y Amaya Pérez, fue imputado por feminicidio agravado, “eso fue porque hace años erróneamente se había dado una tipificación del delito que no era”, asiente Yolseth Durán, hermana de la víctima.

Pero, cuando más confiaban en que se haría justicia en el caso en la muerte de Yolsabet, una decisión de la juez 5 de garantías del juzgado municipal, revivió la impotencia y el dolor de la familia.

“El venía solicitando su libertad precisamente por vencimientos de términos de acuerdo a la demora que ha habido, hay varios años en contexto frente a la decisión, por lo cual en primera instancia ya una jueza había negado esa solicitud; pero el pasado 2 de septiembre fue aceptada y se le fue otorgada la libertad, porque se cumplió el plazo y el lleva más de cinco años de estar privado de libertad”, dijo Yolseth Durán

La noticia fue devastadora, y hoy los seres queridos de Yolsabeth, siguen haciéndose preguntas a las que no encuentran respuestas, “¿Cuándo se va a terminar esto?, ¿hay más justicia para un criminal que torturó, asesinó y desapareció a una médica arrebatándole todos sus sueños y metas en un instante?”. Han pasado exactamente 5 años y nueve meses desde que Yolsabet no está con su familia y nada llena el vacío que ha dejado “el no poder verle más”; son años en que la familia ha tenido que esperar que la persona que le arrebató la vida pague por lo que hizo.

“Debemos seguir en el proceso, la Fiscalía solicitó revocar la decisión, sin embargo sabemos que él tiene su libertad hoy y nosotros seguimos exigiendo que haya justicia. No sabemos mas pero pedimos acceso a la verdad para que no quede en la impunidad; nosotros también llevamos años esperando que se tome a una decisión”, dijo la hermana.

Y agrega que el temor, es que con esta medida, el señalado se dé a la fuga, “solo nos queda confiar y pedirle a él que así como hace cinco años pidió perdón ante la prensa y dijo estar arrepentido, hoy esperamos que asuma las consecuencias de lo que hizo y se presente a los próximos compromisos ante la justicia”, dijo la familiar.