Ciclista que murió luego de ser arrollado iba a participar del Giro de Rigo en Santander

Jhon Alexánder Figueroa trabajaba en un banco pero no dejaba de lado su pasión por el ciclismo. Todos los días, a las 5:00 de la mañana, salía a rodar. El amor por la 'bici' también se los inculcaba a su esposa, Karol Hernández y a sus dos hijos de 15 y 10 años. Jhon tenía un gran sueño por cumplir: Participar del Giro de Rigo en Santander, Edición Chicamocha que se correrá los próximos 30 y 31 de octubre. "Se preparaba mucho, tenía anhelo de conocer a Rigo. Se había inscrito para una carrera en Ocaña como antesala para prepararse, decía que tenía que entrenar fuerte", comentó su esposa. Foto: Suministrada / VANGUARDIA Perder a su compañero de vida y padre de sus hijos, es un dolor irreparable para Karol, quien ayer se armó de fuerzas para ir a Piedecuesta, hasta el lugar del trágico accidente donde Jhon fue arrollado por un taxi que se dio a la fuga. "Mi hijo dice que se asustó por una turbo y frenó, mi esposo al ver el taxi lo empujó para recibir él todo el impacto. Cuando mi hijo reaccionó vio que el carro llevaba arrastrado a su papá", relató Karol. Amigos de ruta de Jhon claman justicia y piden que su caso se visibilice como un llamado a la tolerancia en la vías hacia los ciclistas. "El conductor cree que el ciclista es un estorbo, que uno no hace parte del común que usa la vía. Se creen con derecho de cerrarlo a uno, expresó consternado un amigo de Jhon.

Las rutas peligrosas Figueroa salía a rodar con un grupo de amigos que hace parte del club del ciclismo “Las Babosas”. Siempre hacen distintas rutas por todo el área metropolitana de Bucaramanga, pero aseguran que aunque el peligro está en todos lados, hay tres zonas donde el ‘pavor’ se incrementa por el afán de las máquinas que a diario transitan las carreteras. “En la vía al Café Madrid, en el Norte, los piratas lo cierran a uno, nos adelantan por su prisa para pararse; de Girón hacia Coca Cola, es igual, sobre todo en la madrugada y por Ruitoque Bajo también es peligroso”.

Implementan ‘Rutas Seguras’

El pasado 15 de julio se anunció ‘Rutas Seguras’, la nueva estrategia que acordaron Fenalco, grupos aficionados al ciclismo y Policía Nacional para la seguridad de quienes practican este deporte. Con unas rutas programadas, patrulleros harían acompañamiento y constantes monitoreos por los principales corredores viales. Pero, aunque los ciclistas concuerdan que estando las autoridades en la vía genera más confianza para prevenir el ser víctimas de los delincuentes, no es del todo una garantía para los casos de incidentes viales, “sí se han visto los policías en las rutas pero uno nunca va al paso de ellos, uno va más rápido, si a mí me cierran y ellos vienen varios metros atrás no pueden hacer nada”.